नागपूर इथं सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आजचा दिवस चांगलाच गाजला. यातच महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. याबाबत ३९ आमदारांचं पत्र महाविकास आघाडीकडून विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत यांना देण्यात आलं. (No confidence motion by MVA against Assembly Speaker Rahul Narvekar)

विरोधकांनी सभागृहात अनेकदा बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना अध्यक्षांकडून त्यांना बोलू दिलं गेलं नाही. त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील ३९ आमदारांच्या सह्यांचं पत्र घेऊन सुनील केदार, सुनील प्रभू, सुरेश वरपूडकर, अनिल पाटील हे विधानसभा सचिवांना जाऊन भेटले. विधानसभा अध्यक्ष नियमाबाह्य पद्धतीनं कामकाज चालवत असल्याची तक्रार या पत्रातून करण्यात आला आहे.

विरोधकांची मुस्काटदाबी केली जात असल्याचं सांगताना शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव सभागृहात म्हणाले, "आपण आम्हाला प्रत्येक वेळी सांगत असता की हे सभागृह नियमानं चाललं पाहिजे. आपण सातत्यानं नियमाचा उल्लेख करत असता. सर्वासाधरणपणे असा कोणी एखादा सदस्य सभागृहात वक्तव्य करत असेल आणि त्याच्या वक्तव्याबद्दल जर हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला तर पहिल्यांदा हरकतीचा मुद्दा मांडायला संधी दिली जाते. तो हरकतीचा मुद्दा व्हॅलिड असले तर मान्य करा किंवा फेटाळून लावा. पण हरकतीचा मुद्दाच उपस्थित करायला तुम्ही संधी देत नाही हे योग्य नाही.

मुळात २९३ च्या प्रस्तावाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली होती. त्यानंतर सन्माननीय सदस्यांना आपण बोलायला दिलं त्यांना कुठल्या नियमानुसार आपण बोलायला दिलं, हा आता माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. सभागृहात आलेल्या विषयांवर चर्चा नाही. कधीही कोणीही उठायचं आणि बोलायचं हे चाललंय काय? अशा शब्दांत भास्कर जाधव यांनी विधानसभा अध्यक्षांना जाब विचारला.