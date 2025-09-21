नागपूर

Minister Chandrashekhar Bawankule: विजय वडेट्टीवार यांचे ओबीसींवर राजकारण: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; ओबीसी आरक्षणासाठी उपसमिती

Vijay Wadettiwar Drives OBC Politics: अवघ्या १५ दिवसांपूर्वीच ते मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष झाले आहेत. या समितीद्वारे अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदार समाजाला न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.
Updated on

नागपूर: ‘‘काँग्रेसने कधीही ओबीसींना सांविधानिक दर्जा दिला नसून पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार केवळ ओबीसी समाजाच्या नावावर राजकारण करत असल्याचा आरोप महसूल मंत्री तसेच नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. ते कोराडी येथील जनसंपर्क कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.

