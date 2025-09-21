Minister Chandrashekhar Bawankule: विजय वडेट्टीवार यांचे ओबीसींवर राजकारण: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; ओबीसी आरक्षणासाठी उपसमिती

नागपूर: ‘‘काँग्रेसने कधीही ओबीसींना सांविधानिक दर्जा दिला नसून पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार केवळ ओबीसी समाजाच्या नावावर राजकारण करत असल्याचा आरोप महसूल मंत्री तसेच नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. ते कोराडी येथील जनसंपर्क कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .बावनकुळे यांनी सांगितले, ‘‘अवघ्या १५ दिवसांपूर्वीच ते मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष झाले आहेत. या समितीद्वारे अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदार समाजाला न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने स्थापन केलेल्या ओबीसी मंत्रालयातील सर्व योजनांचे पर्यवेक्षण केले जाईल, त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही.’’.‘महाज्योती’ प्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, वडेट्टीवार मंत्री असताना त्यांच्या काळात भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार समोर आले असून ओबीसी समाजाच्या नावाखाली ते राजकारण करत आहेत. काँग्रेसने कधीही ओबीसींना सांविधानिक दर्जा दिला नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ओबीसी समाजाला न्याय दिला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जातीबाबतच्या वक्तव्याला समर्थन देताना बावनकुळे म्हणाले की, मोठेपणा जातपातीच्या आधारावर नव्हे, तर कर्तृत्वावर ठरतो, असेही त्यांनी सांगितले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.‘सपकाळ यांनी आपली उंची तपासावी’काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले, ‘‘त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर बोलण्यापूर्वी आपली उंची तपासावी. जनता विकासावर विश्वास ठेवते. काँग्रेसच्या नौटंकीला जनता कंटाळली असून भविष्यात त्यांना संधी मिळणे कठीण आहे,’’ अशी टीकाही त्यांनी कॉंग्रेसवर केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.