नागपूर

OBC Reservation: 'सरकारकडून लिखीत आश्‍वासनाशिवाय माघार नाही': ओबीसींचा एल्गार; गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची उपोषण स्थळाला भेट

OBC Agitation Escalates: मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीमधून सरकारने आरक्षण देऊ नये. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ३० ऑगस्टपासून नागपुरातील संविधान चौकात बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सोमवार (ता. १) रोजी ओबीसी समाजाच्या उपोषण स्थळाला राज्याचे गृहमंत्री पंकज भोयर यांनी भेट देत चर्चा केली.
“Minister Pankaj Bhoyar meets OBC protestors as agitation continues for written assurance from government.”
“Minister Pankaj Bhoyar meets OBC protestors as agitation continues for written assurance from government.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शासनाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही असे लिखित द्यावे. तोपर्यंत ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार असा इशारा पुन्हा एकदा ओबीसी प्रतिनिधींनी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या माध्यमातून सरकारला दिला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
district
Visit
obc reservation
Maharashtra Politics
Protest
OBC Reservation Movement
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com