नागपूर: शासनाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही असे लिखित द्यावे. तोपर्यंत ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार असा इशारा पुन्हा एकदा ओबीसी प्रतिनिधींनी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या माध्यमातून सरकारला दिला आहे..OBC Reservation: उद्यापासून ओबीसी संघटनांचे 'इशारा आंदोलन'; आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी नागपूर विभागात आंदोलन होणार.मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केले आहे. त्याविरोधात मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीमधून सरकारने आरक्षण देऊ नये. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ३० ऑगस्टपासून नागपुरातील संविधान चौकात बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सोमवार (ता. १) रोजी ओबीसी समाजाच्या उपोषण स्थळाला राज्याचे गृहमंत्री पंकज भोयर यांनी भेट देत चर्चा केली. त्यांनी महासंघाच्या प्रतिनिधींना सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात येणार नाही. परंतु महासंघाने पुन्हा एकदा भोयर यांच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी केली की, जोवर शासन लेखी देत नाही, तोवर ओबीसी समाज निर्धास्त राहणार नाही, असे महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे ह्यांनी स्पष्ट केले..तायवाडे यांनी सांगितले की, यापूर्वी २०२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीमधून आरक्षण दिले जाणार नाही, असे लिखित दिले होते. पुन्हा एकदा तसेच लिखीत द्यावे, असा पुनरुच्चार भोयर यांच्यापुढे केला..यावेळी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर व इतर उपस्थित होते. यावेळी आमदार कृष्णा खोपडे, रामदास मरकाम, माजी आमदार सेवक वाघाये उपस्थित होते. आंदोलनाला तिरळे कुणबी समाज संघटना, अखिल भारतीय सर्व वर्गीय कलार समाज संघटनेचे भूषण दडवे, विदर्भ माध्यमिक संघाचे अनिल गोतमारे यांनी पाठिंब्याचे पत्र सोमवारी महासंघाला दिले. साखळी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी या उपोषणाला श्रीकांत दौलतकार, शाम लेडे, अशोक चिंचे, कविश्वर खडसे, डॉ सुरेश चिकटे, राजू बोचरे, गुणेश्वर आरिकर, गोपाल झाडे, राजकुमार वाळके, डॉ विनोद गावंडे, सुरेश कुथे, खेमराज गोमासे यांनी सहभाग घेतला..चर्चेतून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न - राज्यमंत्री भोयरसरकार चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आंदोलन चिघळणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. काही आंदोलक मुंबईत गोंधळ घालत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, सध्या तरी कुठल्याही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याची सरकारची मानसिकता नाही असेही गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले. मात्र सरकार म्हणून ओबीसीमधून सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार नाही, असे आश्वासन सरकार म्हणून मी देतो असे ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींना त्यांनी दिले.