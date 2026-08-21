Nagpur News : डागा रुग्णालयातून एका दिवसाचे बाळ चोरी; बुरखा घालून आली होती महिला

नागपूर - तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या डागा रुग्णालयातून एक दिवसाचे बाळ चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.२१) दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास समोर आली आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी एका अज्ञात बुरखा घातलेल्या संशयीत महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभा शक्ती पाठराबे (रा. गोळीबार चौक) या गर्भवती असल्याने पती शक्ती रोश पाठराबे यांनी तिला डागा रुग्णालयाच्या प्रसुती वार्ड क्रमांक ३ मध्ये दाखल केले होते. गुरुवारी (ता. २०) प्रभा यांनी मुलीला जन्म दिला. यावेळी तिच्यासोबत आजी मीना विनोद खळतकर आणि त्याची प्रभा यांची बहिण तिच्याजवळ उपस्थित होत्या. वडील शक्ती पाठराबे हे जेवण करण्यासाठी घरी गेले होते..दरम्यान आज सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमरास त्यांच्या वार्डात आजी मीना या मुलीला एक बुरखाधारी महिला आली. त्यांनी मुलीला इंजेक्शन लावायचे असल्याने तिला घेऊन जायचे असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांना पाचशे रुपये देऊन एक फार्म भरुन द्यावा लागेल, त्यातून त्यांना एक किट मिळेल अशी बतावणी केली. यावेळी आजी त्यांच्यासोबत जायला निघाली असता, त्यांनी तिथे गर्दी असल्याने तुम्ही थोड्या वेळाने या असे सांगितले. त्यामुळे त्या तिथेच थांबल्या..त्यानंतर बराच वेळ झाल्यावर महिला परत न आल्याने त्यांनी विचारणा केली असता, त्यांना बाळ चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत रुग्णालय प्रशासनाला माहिती देण्यात आली. याप्रकाराने रुग्णालय प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. त्यांनी याबाबत तत्काळ तहसील पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे. दरम्यान पोलिसांनी गेटच्या बाहेर आणि परिसरातील सीसीटीव्हीची तपासणी सुरू केली असून आरोपी महिलेचा शोध सुरू केला आहे..ना सीसीटीव्ही सुरू ना, सुरक्षाव्यवस्थाडागा रुग्णालयात प्रसुती वार्डातून एक दिवसाचे बाळ चोरीला गेल्याच्या घटनेने रुग्णालय प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. डागा रुग्णालयात लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असून या परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेचाही अभाव आहे. चोरीच्या घटनेनंतर रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील फुटेजची मागणी करण्यात आली तेव्हा प्रशासनाकडून त्याची माहिती दिली. याशिवाय घटनेनतंरही वैद्यकीय अधीक्षकांनी भेट दिली नाही. याशिवाय प्रशासनाकडून पोलिसांना सहकार्यही मिळत नसल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.