नागपूर

Nagpur News : डागा रुग्णालयातून एका दिवसाचे बाळ चोरी; बुरखा घालून आली होती महिला

नागपुरात असलेल्या डागा रुग्णालयातून एक दिवसाचे बाळ चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २१) दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास आली समोर.
One Day Old Baby Stolen from Daga Hospital Woman in Burqa Suspected

One Day Old Baby Stolen from Daga Hospital Woman in Burqa Suspected

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या डागा रुग्णालयातून एक दिवसाचे बाळ चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.२१) दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास समोर आली आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी एका अज्ञात बुरखा घातलेल्या संशयीत महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
new born baby
daga hospital nagpur
Woman
Theft
Marathi News Esakal
www.esakal.com