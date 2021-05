शववाहिनीच झाली तिरडीचे खांदेकरी; मृतदेह नेण्यास माणसं तयार होत नसल्याने उपाययोजना

हिंगणा (जि. नागपूर) : एमआयडीसी (Hingna MIDC) ही कामगार वसाहत. लोकसंख्या लाखाच्या घरात. दूरवर स्मशानभूमी (Crematorium). त्यातही गरिब कामगार...ही अडचण समजून समाजसेवक (Social Work) प्रेम रूपनारायण आणि संवेदना मंचचे अध्यक्ष बबनराव पडोळे, काही जागृत समाजसेवकांनी पुढाकार घेऊन एक शववाहिनी समाजासाठी अर्पण केली. कोरोनाकाळात आज हीच शववाहिनी तिरडीचे खांदेकरी झाली आहे. (People are not ready for taking dead corona patients to Crematorium in Nagpur district)

काही वर्षापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते प्रेम रुपनारायण यांना शववाहिनीची कल्पना स्मशानभूमीतच सूचली आणि त्यांनी शववाहिनी विकत घेतली. काही दिवसांनंतर गरजूंना सेवा देत असताना देखभाल दुरुस्तीचा खर्च झेपू न शकल्याने ती बंद पडलेल्या अवस्थेत होती.

ही स्थिती संवेदना मंचच्या लक्षात आली आणि तिला दुरुस्त करण्याचा पुढाकार समासेवक बबन पडोळे, उद्योजक विनोद ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला. शववाहिनीला रस्त्यावर आणून सेवेसाठी सज्ज केले. आज कोरोनाकाळात माणसापासून माणूस दूर जात असताना मृतदेहाला स्मशानभूमीत नेण्यासाठी ‘माणसे’ मिळत नसताना तिरडीचे खांदेकरी ही शववाहिनी बनली आहे.

या परिसरात शववाहिनी नसल्याने बाहेरून गरिबांना अधिक पैसे देऊन मागवावी लागत होती. म्हणून माझ्या मनात ही कल्पना आली. खर्च झेपू शकत नसल्याने ती ऊभी होती. पण संवेदना मंचाचे सहकारी बबनराव पडोळे, विनोद ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुढाकार घेतल्याने हा उपक्रन कोरोनाकाळातही सुरू आहे. -प्रेम रुपनारायण, बालाजी नगर, हिंगणा रोड, नागपूर

