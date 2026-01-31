Nagpur News : ...अन्‌ ती म्हणाली मला पुन्हा शाळेत घ्या! मुख्याध्यापकाने टीसी घेऊन जाण्यास सांगितले; मुलीच्या शिक्षणासाठी आईचा आक्रोश

नागपूर - ती म्हणाली मला पुन्हा शाळेत घ्या. शिक्षक म्हणाले, आम्ही घेणार नाही. तुझी टीसी अर्धवट आहे. आता तिला पूर्ण करून देतो, तू ती घेऊन जा. सात वर्षांच्या अनयाला कळले नाही. आईच्या डोळ्यांतून अश्रूंचा महापूर बघताना ती घाबरली. तिला काहीच कळले नाही. एवढेच तिला कळले मी आता शाळेत जाणार नाही. मात्र, आईला चिंता आता तिच्या भवितव्याची आहे. कोण तिला शाळा देईल?.आता शिक्षण हक्काचा कायदा येऊनही शिक्षण मिळत नाही. शिक्षण हा हक्क नाही तर उद्योग झाला हे त्या अबोध अनयालाही समजत नव्हते. अनया हर्षद बालपांडे. वय वर्षे ७, वर्ग दुसरा. शाळा नागपूर महानगरपालिका बाभुळवन इंग्लिश प्रायमरी स्कूल. सध्या ही शाळा आकांक्षा फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था चालवत आहे. अनयाची आई घरकाम करते, तर वडील मध्यप्रदेशातले. अनयाचा शाळेत प्रवेश झाला. वर्ग दुसरीमध्ये जाऊ लागली. शाळेत तिचे नाव आहे..आणि ती म्हणाली मला पुन्हा शाळेत घ्या!विद्यार्थी नोंदणी ओळखपत्राची ऑनलाइन नोंद झाली. नागपुरात राहून दोन मुलांचा आणि कुटुंबांचे पालनपोषण करताना हर्षद बालपांडे यांनी हात टेकले. आई मोनाली हिने मुलांच्या शिक्षणासाठी वाट्टेल ते करू म्हणत मोठ्या मुलाच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली.खासगी शाळेतून त्याला वारंवार काढत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील बालहक्क संरक्षणचे प्रजेनजित गायकवाड यांनी तिच्या मोठ्या मुलाचा प्रवेश एका खासगी अनुदानित करून दिला. तो शाळेत जातो. तरीही कुटुंबांचा गाडा हाकताना कसरत व्हायची. पतीमुळे मोनाली यांनी नागपूर सोडण्याचा निर्णय घेतला..ते मध्यप्रदेशातील एक गावात जाऊन तिथेच मुलांचे शिक्षण पूर्ण करू म्हणून अनयाच्या शाळेत टीसी काढण्यासाठी अर्ज दिला आणि ते गावाकडे निघून गेले. मात्र, तिथेही त्यांचा थारा न मिळाल्याने ते कुटुंब तीन-चार महिन्यातच नागपुरात आले.आपल्या मुलीचे वर्षे वाया जाऊ नये म्हणून आई मोनाली बाभुळवन शाळेतील मुख्याध्यापकांना भेटली. त्यांनी तिला वर्गात घेण्यास चक्क नकार दिला. तुझी अर्धवट टीसी आहे. ती पूर्ण करून देतो, तुमचा प्रवेश रद्द झाला असे म्हणून अनयाला प्रवेश नाकारला. शाळेत टीसी काढण्याचा अर्ज दिला, मात्र टीसी नेली नाही. त्यामुळे अनयाला शाळेत बसू द्या, अशी आईची मागणी आहे..तिच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता ती माऊली मुलीला शिक्षण मिळावे, याकरिता अधिकारी आणि शासनाच्या कार्यालयात भटकत आहे. डोळ्यांत अश्रूंच्या लाटा घेऊन फिरत आहे. आता वर्ष संपायला आले. तिला आपल्या मुलीचे वर्ष वाया जाऊ नये, असे वाटत आहे. मात्र, तिच्या डोळ्यातील अश्रूंकडे बघण्यास ना अधिकाऱ्यांना वेळ आहे ना शासनाला.मुले शिकत नाही म्हणून सरकार शाळाबाह्य मोहीम उघडून घराघरांतून मुले शाळेत आणत आहे. गरीब मुलांसाठी ‘राईट टू एज्युकेशन’ आहे. मग शिकण्याची इच्छा असताना अनयाला शाळेत प्रवेश मिळत नाही, हे कोणत्या कायद्यात बसते, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही. सरकारने तर स्वतःची लक्तरे वेशीवर टांगली. त्यात भर म्हणून स्वयंसेवी संस्थाही सहभागी होत आहेत..शिक्षण विभागाकडून माहिती घेण्याचा मुख्याध्यापकांचा सल्लाअनया बालपांडे या मुलीच्या प्रकरणासंदर्भात शाळा नागपूर महानगरपालिका बाभुळवन इंग्लिश प्रायमरी स्कूलच्या मुख्याध्यापिका वासनिक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शिक्षण विभागाकडून माहिती घेण्याचा सल्ला दिला. तसेच लगेच फोन कट केला. दुसऱ्यांदा फोन लावल्यानंतर त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..आईने झिजविले शासनाचे उंबरठेमुलीच्या शिक्षणाच्या काळजीपोटी आई मोनाली या अधिकारी आणि शासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यासह अनेकांकडे विनंती अर्ज केले. महानगरपालिकेकडून अद्यापही तिला उत्तर मिळाले नाही. प्रशासनाच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत आजही मुलीची आई आहे.माझ्या मुलीचे वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. शाळेने हात झटकले आहेत. पुन्हा लॉटरीत नंबर लागला तर पहिल्या वर्गापासून शिक्षण घ्यावे लागेल, असे शाळेकडून सांगण्यात आले. माझ्या मुलीने शिकूच नये का?, असा प्रश्न सतावित आहे.- मोनाली हर्षद बालपांडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.