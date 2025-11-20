नागपूर : पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या अधिकाऱ्याने बनावट कागदपत्रे तयार करीत पर्सनल लोनचे वाटप करीत १ कोटी ३२ लाख रुपयांनी फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांना पंजाब नॅशनल बॅंकेचे मुंबई येथील मुख्य व्यवस्थापक संतोषकृष्ण सत्यनारायण मूर्ती अन्नवरपू (वय ४२, रा. शंकरपूर, बेलतरोडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अनुदीप मुंगारा (रा. रावरू, इंदूकरुपेठा नेल्लोर, आंध्रप्रदेश, हल्ली मुक्काम- श्रीहरीनगर, मानेवाडा) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोषकृष्ण सत्यनारायण मूर्ती अन्नवरपू हे पूर्वी नागपुरातील मुख्य शाखेत कर्ज विभागात मुख्य प्रबंधक म्हणून यापूर्वी नागपुरात कार्यरत होते..त्यावेळी त्यांच्याकडे कर्ज विभागातून येणाऱ्या विविध कर्जाची कागदपत्रे तपासून ८० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला मंजुरी देण्याचे काम होते. त्यावेळी बॅंकेतील कर्ज विभागात असेसमेंट ऑफिसर म्हणून अनुदीप मुंगारा यांची नियुक्ती होती. त्यांच्याकडून पर्सनल लोनसाठी अर्ज करणाऱ्यांची फाईल तपासून ऑनलाइन कामे करण्यात येत होती. .ती फाईल तपासल्यावर ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवून कर्ज मंजूर करण्याचे काम करण्यात येत होते. फेब्रुवारी महिन्यात या बॅंकेत व्यवस्थापक म्हणून रूजू झालेले दिलीप साबळे यांना काही पर्सनल लोनचे हप्ते थकल्याची बाब समोर आली..Cyber Scam: ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये गमावले दोन कोटी; निवृत्त बँक व्यवस्थापक आणि पत्रकारांचे वडील फसले .त्यांनी कर्जाबाबतच्या फाईल्स मागून घेत, त्याची तपासणी सुरू केली. त्यातील एक कर्जदार हा रेल्वे विभागात नोकरी करीत असल्याचे कागदपत्राच्या आधारे समोर आले. प्रत्यक्षात असा कुणी व्यक्ती नसून त्या नावाने बनावट कागदपत्र तयार करून त्याच्यावर कर्ज उचलण्यात आल्याचे दिसले..हीच बाब भारतीय लघु उद्योग विभागात कार्यरत असलेल्या मनोजकुमार मुंगरा या नावाने दुसऱ्या कर्जाचाही फाईलमध्ये आढळून आली. मात्र, प्रत्यक्षात असे कुणी व्यक्ती या ठिकाणी कार्यरत नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे संपूर्ण तपासणी केली असता, अनुदीप मुंगारा याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मनिषनगर आणि सोमलवाडा या शाखेतून बनावट प्ले स्लीप, आधारकार्ड, फार्म १६, खात्यातील व्यवहाराची बनावट कागदपत्रे तयार करीत, त्यावरून १ कोटी ३२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.