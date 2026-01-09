Vijay Wadettiwar: किडनी तस्करी प्रकरणी तक्रार मागे घेण्यासाठी राजकीय दबाव; विजय वडेट्टीवार, दोन दिवसांत नेत्याचे नाव जाहीर करण्याचा गौप्यस्फोट!

चंद्रपूर: किडनी तस्करी प्रकरणातील तक्रार मागे घेण्यासाठी एका बड्या राजकीय नेत्याकडून सातत्याने दबाव येत असल्याचा खळबळजनक आरोप या प्रकरणातील पीडित रोशन कुडे याने आज पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन सावकारांच्या जाचामुळे किडनी विकण्याच्या प्रकरणातील मूळ तक्रारकर्ता आहे. तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या नेत्याचे नाव येत्या दोन दिवसांत पुराव्यानिशी जाहीर करणार असल्याचे त्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, हरियाना आणि राजस्थान येथील पीडितांनी आज गुरुवारी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली. तसेच डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या अटकेसाठी विशेष तपास पथक दिल्लीत रवाना झाले आहे. रोशन कुडे याच्या तक्रारीनंतर सहा सावकारांना अटक करण्यात आली होती. या सहाही जणांचा जामीन अर्ज चंद्रपूर न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. या प्रकरणाचा तपास करत असताना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किडनी तस्करीचे धागेदोरे जुळले असल्याचे उघडकीस आले आहे..या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत तस्करीला बळी पडलेल्या पीडितांचा मोठा आकडा समोर आला आहे. राजस्थान व हरियाना येथील पीडित काल बुधवारी रात्री मिंथूर येथे रोशन कुडे यांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी आज पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली. दुसरीकडे कुडे याने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना तक्रार मागे घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकला जात असल्याचा गौप्यस्फोट केला. जिल्ह्यातील एका बड्या नेत्याकडून तक्रार मागे घेण्याचा तगादा सुरू असून, यासंदर्भातील पुरावे आपल्या जवळ असल्याचे त्याने सांगितले..त्याच्या गौप्यस्फोटानंतर हा नेता सत्ताधारी पक्षातील असावा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या संकटाच्या काळात वडेट्टीवार यांनी आपल्याला सर्वतोपरी सहकार्य केल्याचे कुडे याने सांगितले. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी अधोगतीला जात असून, त्यामुळे किडनी विकण्यासारखे दुर्दैव त्यांच्यावर ओढवले आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .दोन अटकेत, दोन फरारकिडनी तस्करी प्रकरणातील चार प्रमुख सूत्रधारांपैकी आतापर्यंत डॉ. रामकृष्ण सुंचू ऊर्फ डॉ. कृष्णा आणि हिमांशू भारद्वाज या दोघांना पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. या तस्करीतील वैद्यकीय बाजू सांभाळणारे त्रिची येथील स्टार किम्स हॉस्पिटलचे डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी आणि दिल्ली येथील डॉ. रवींद्रपाल सिंग हे दोन प्रमुख सूत्रधार फरार आहेत. सिंग यांचा जामीन अर्ज बुधवारी चंद्रपूर न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे पोलिस त्यांच्या मागावर दिल्लीला गेले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.