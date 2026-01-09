नागपूर

Vijay Wadettiwar: किडनी तस्करी प्रकरणी तक्रार मागे घेण्यासाठी राजकीय दबाव; विजय वडेट्टीवार, दोन दिवसांत नेत्याचे नाव जाहीर करण्याचा गौप्यस्फोट!

चंद्रपूर: किडनी तस्करी प्रकरणातील तक्रार मागे घेण्यासाठी एका बड्या राजकीय नेत्याकडून सातत्याने दबाव येत असल्याचा खळबळजनक आरोप या प्रकरणातील पीडित रोशन कुडे याने आज पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.

