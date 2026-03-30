Prashant Padole Accident : काँग्रेसचे खासदार प्रशांत पडोळे यांच्या गाडीचा भीषण अपघात; कारला ट्रकची जोरदार धडक, थोडक्यात बचावले

नागपूर : काँग्रेस पक्षाचे भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या वाहनाचा सोमवारी पहाटे भीषण अपघात (Prashant Padole accident near Nagpur today) झाला. दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी ते निघाले असताना हा अपघात घडला..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, डॉ. पडोळे हे सुरक्षारक्षक आणि चालकासह पहाटे नागपूर विमानतळाकडे रवाना झाले होते. नागपूर जिल्ह्यातील हल्दीरामसमोर त्यांच्या वाहनाला एका ट्रकने जोरदार धडक दिली. धडक इतकी तीव्र होती की, त्यांच्या कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला..या अपघातात डॉ. पडोळे थोडक्यात बचावले असून त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. अपघातानंतर त्यांनी एका दुचाकीस्वाराकडून लिफ्ट घेत नागपूर गाठले. तेथे प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर ते नियोजित प्रवासासाठी नागपूर विमानतळावरून दिल्लीकडे रवाना झाले..दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीही नागपूरमध्येच त्यांच्या वाहनाचा अपघात झाला होता. त्यावेळीही ते किरकोळ जखमी झाले होते. त्यामुळे अल्पावधीत घडलेला हा दुसरा अपघात ठरला आहे. सदर अपघात नेमका कशामुळे झाला, याबाबतचा तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.