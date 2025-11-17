Amravati:'पोटातल्या बाळासह गर्भवतीचा आणि इतर २ बालकांचा मृत्यू'; उपजिल्हा रुग्णालयातली धक्कादायक घटना..

अचलपूर, (जि. अमरावती): मेळघाटच्या धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात शनिवारी (ता. १५) एकाच दिवशी दोन बालकांसह गर्भवती मातेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. तर तिसरा बालक सुटी झाल्यावर घरी जात असताना दगावल्याची घटना घडली. या मृत्यूने धारणी उपजिल्हा रुग्णालय हादरले असून गर्भवती मातेचा नेमका मृत्यू कसा झाला, याचे कारण अद्यापही अस्पष्ट आहे. विशेष म्हणजे रुग्णालयातील डॉक्टर सुद्धा मृत्यूचे नेमके खरे कारण कोणते हे सांगण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे मेळघाटच्या आरोग्य विभागात काय चाललंय, असा प्रश्न विचारला जात आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी मेळघाटातील पाच महिन्यांत ६५ बालकांचा मृत्यू झाल्याने आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर कडक ताशेरे ओढले होते. आता पुन्हा एकदा एकाच दिवशी एक गर्भवती माता आणि दोन बालकांचा मृत्यू झाल्याने आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी धारणी तालुक्यातील धूळघाटरेल्वे प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांतर्गत राहणाऱ्या नर्मदा नारायण चिलात्रे (वय २०) या गर्भवती मातेला शनिवारी दुपारी दोन वाजता धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आले होते. .विशेष म्हणजे तिला आजाराची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती, असे असतानासुद्धा जेव्हा प्रसूती होत नसल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले, त्यावेळी त्या महिलेला सीझरसाठी नेण्यात आले. टेबलवर ठेवताच तिला झटके आल्याची माहिती उपस्थित डॉक्टरांनी दिली. त्यावेळी उपचार करण्यात आला, मात्र परत महिलेला दोनवेळा झटके आले आणि अशातच तिची प्रकृती खालावली व प्रसूतीपूर्वीच माता दगावली, तर बाळसुद्धा पोटातच दगावले. दुसरे दोन बालके रुग्णालयात आधीच भरती होते. मात्र त्या बाळांचे वजन कमी असल्याने त्या दोन्ही बाळांचा मृत्यू झाल्याची माहिती रुग्णालयाकडून देण्यात आली. त्यापैकी एका बाळाचे जन्मतः वजन एक किलो ७०० ग्रॅम असल्याची माहिती मिळाली, तर दुसरे बाळ एक किलो ५०० ग्रॅमचे होते. त्यामुळे त्या बाळाचाही मृत्यू झाला. दोन्ही बालकांचा उपचार सुरू असतानाच मृत्यू झाला आहे..जुळ्यांचाही मृत्यूधूळघाटरेल्वे येथील श्रीराम धांडे यांच्या पत्नी कविताने एक मुलगी व एक मुलगा, अशा जुळ्या अपत्यांना जन्म दिला.परंतु नवजात एका मुलाचा जन्मानंतर अल्पावधीतच मृत्यू झाला, तर दुसरा सुटी झाल्यावर घरी जात असताना मृत्यू झाला..मेळघाटच्या उपजिल्हा रुग्णालयात शनिवारी दोन बालके आणि एका गर्भवती मातेचा मृत्यू झाला, तर तिसऱ्या बाळाचा मृत्यू सुटी झाल्यावर घरी जात असताना झाला. तिसरे बाळ हे परतवाडा येथील होते. ती महिला बैरागड येथे आली होती. तिला प्रसवकळा सुरू झाल्याने तिची प्रसूती करण्यात आली. मात्र कमी दिवसांत प्रसूती झाल्याने बाळ कमी दिवसाचे आणि कमी वजनाचे होते.-डॉ. स्वप्नील मालखेडे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धारणी..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...शनिवारी गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आले होते, ज्यावेळेस तिला प्रसूतीसाठी टेबलवर घेतले, त्यावेळी तिला झटके आल्याने प्रकृती खालावली आणि यामध्ये महिला दगावली. तर बाळ पोटात दगावले, त्याशिवाय रुग्णालयात भरती असलेले दोन बालकांचा मृत्यू झाला.-डॉ. दयाराम जावरकर, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, धारणी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.