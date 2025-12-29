नागपूर

Humanity Story: कोवळ्या जीवांना मिळतो मायेचा स्पर्श; नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात ख्रिसमसच्या पर्वावर अवरतला ‘पर्पल सांता’..

Compassionate healthcare story from NICU: नवजात शिशूंसाठी 'पर्पल सांता'चा हृदयस्पर्शी उपक्रम; संवेदनशीलतेचा संदेश
Christmas Warmth Reaches NICU as Purple Santa Spreads Joy

Christmas Warmth Reaches NICU as Purple Santa Spreads Joy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: जन्मत:च कमी वजनाचे बाळ. एक-दोन नव्हेतर सुमारे पन्नास बाळ उपचारार्थ असतात. प्रत्येक श्वासासाठी ही बालकं झुंज देत असतात. यांच्या उपचारासाठी डॉक्टर, सेवासुश्रूषेसाठी परिचारिका, तर बाहेर नाजूक जीवाची चिंता करणारे आई-वडील. या साऱ्या भावनांचा साक्षीदार असलेला नवजात शिशूंचा अतिदक्षता विभाग. संवेदनशील वातावरणात मेडिकलमधील परिचारिकांच्या पथकाने नवजात शिंशूना पर्पल सांताक्लॉजचे अनोखे रूप देऊन ख्रिसमस साजरा केला.

Loading content, please wait...
Hospital
district
manicure
Nagpur airport
christmas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com