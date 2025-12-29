Humanity Story: कोवळ्या जीवांना मिळतो मायेचा स्पर्श; नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात ख्रिसमसच्या पर्वावर अवरतला ‘पर्पल सांता’..

नागपूर: जन्मत:च कमी वजनाचे बाळ. एक-दोन नव्हेतर सुमारे पन्नास बाळ उपचारार्थ असतात. प्रत्येक श्वासासाठी ही बालकं झुंज देत असतात. यांच्या उपचारासाठी डॉक्टर, सेवासुश्रूषेसाठी परिचारिका, तर बाहेर नाजूक जीवाची चिंता करणारे आई-वडील. या साऱ्या भावनांचा साक्षीदार असलेला नवजात शिशूंचा अतिदक्षता विभाग. संवेदनशील वातावरणात मेडिकलमधील परिचारिकांच्या पथकाने नवजात शिंशूना पर्पल सांताक्लॉजचे अनोखे रूप देऊन ख्रिसमस साजरा केला. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...मेडिकलमधील बालरोग विभागाच्या नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात ख्रिसमसला आगळावेगळा हृदयस्पर्शी उपक्रम राबविण्यात आला. त्याला ‘पर्पल सांता’ असे नाव दिले. कमी वजनाने जन्मलेल्या नवजात शिशूंकरिता जांभळ्या (पर्पल) रंगाची निवड परिचारिकांनी केली. जांभळा रंग सजावटीपुरता मर्यादित नव्हता तर, त्यामागे एक भावनिक संदेश देण्याचे कार्य परिचारिकांनी केले. संवेदनशीलता, करुणा, माया आणि आशेचे प्रतीक मानला जाणारा पर्पल रंग या उपक्रमातून नवजात शिशूंना केवळ वैद्यकीय उपचारच नव्हे, तर भावनिक आधार देण्याचा संदेश या कार्यक्रमातून अधोरेखित करण्यात आला. बालरोग विभागप्रमुख डॉ. मनीष तिवारी यांच्या मार्गदर्शनात हा कार्यक्रम झाला..इंचार्ज सिस्टर आरती आत्राम यांच्यासह जयश्री बन्सोड, स्नेहा धवणे, ए. रोजी, युगंधरा बैसारे, श्वेता गजभिये, गायत्री फंदे, तक्षना मांडवकर, तृप्ती खडके, नीलिमा कोरम, प्रीती ऑथर, सुरेखा जामकर, सुरेखा दुबेले, झरिना सिद्दीकी, रूपाली डोनारकर, दीपाली बोबडे, प्रियंका ताकसांडे या परिचारिका कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या..बाळ अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी दाखल असल्यास पालक मानसिक तणावात असतात. अशावेळी या कार्यक्रमामुळे पालकांच्या डोळ्यांत आपल्या चिमुकल्याप्रति आशा आणि विश्वासाची चमक दिसून आली. ‘पर्पल सांता’ ही केवळ एक ख्रिसमसची संकल्पना न राहता मानवता, संवेदना आणि करुणेचे प्रभावी प्रतीक ठरले आहे.-आरती आत्राम, इंचार्ज सिस्टर, मेडिकल..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.तुम्ही एकटे नाही...एका नवजात शिशूला खास पर्पल रंगाचे वस्त्र परिधान करण्यात आले. याला ‘पर्पल सांता’ असे नाव दिले. यावेळी परिचारिकांनी पालकांशी संवाद साधत ‘तुम्ही एकटे नाही, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, आम्ही बाळासोबत आहोत,’ असा संदेश देण्यात आला. हा संदेश पालकांसाठी मोठा आधार ठरला. या उपक्रमामुळे एनआयसीयूमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.