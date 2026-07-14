नागपूर

Nagpur Ram Temple Protest: नागपुरात ‘रामरक्षा’ आंदोलन : राम मंदिर देणगी लुटीविरोधात सर्व पक्षांना, मुख्यमंत्री व संघ पदाधिकाऱ्यांना संजय राऊतांचे निमंत्रण

राम मंदिर देणगी गैरव्यवहाराविरोधात नागपुरात ‘रामरक्षा’ आंदोलन; संजय राऊत यांचे मुख्यमंत्री, संघ पदाधिकाऱ्यांसह सर्व पक्षांना खुले निमंत्रण
Sanjay Raut

Sanjay Raut announced that Uddhav Sena will hold the Ramraksha protest in Nagpur on July 18 over the alleged Ram Mandir donation irregularities.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : अयोध्येतील राम मंदिर आणि इतर मंदिरांमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे १८ जुलैला नागपुरात दुपारी ४.३० वाजता ‘रामरक्षा’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. श्रीराम हे राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असल्याने या आंदोलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच पक्षांना सहभागी होण्याचे निमंत्रण देणार आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

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