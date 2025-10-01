Mogarkasa Fungi: मोगरकसा क्षेत्रात दुर्मीळ बुरशींचा शोध; जैवविविधतेला नवा आयाम, ‘मोल्ड’ दुर्मिळ प्रजातींचीही नोंद

नागपूर : रामटेक तालुक्यातील मोगरकसा-मांगरली संवर्धन राखीव क्षेत्रात तब्बल शंभरहून अधिक बुरशींची नोंद करण्यात अभ्यासकांना यश आले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या या अभ्यासातून विविध प्रकारच्या बुरशींची ओळख पटवून त्यांची सविस्तर यादी तयार करण्यात आली आहे. जंगलातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे..सन २०२२ मध्ये मोगरकसा-मांगरली संवर्धन राखीव क्षेत्राची स्थापना करण्यात आली. यात नागपूर वनविभागाचा पवनी परिक्षेत्र, भंडारा वनविभागातील लेंडेझरी व जमकांद्रीचा भाग तसेच महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचा पवनी परिसर यांचा समावेश आहे..एकूण १०३.९१ चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेल्या या राखीव जंगलात ओलसर व कोरडी पानझडी जंगले, डोंगराळ भाग, दलदली, दाट बांबूक्षेत्र आणि बावनथडी नदीमुळे समृद्ध जलक्षेत्र आहे. हे जंगल पेंच, नवेगाव-नागझिरा आणि बोर व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारा महत्त्वाचा कॉरिडॉरही आहे..गेल्या वर्षभरापासून येथे जैवविविधतेचे लेखन सुरू आहे. अलीकडील अभ्यासात बुरशींच्या विविध प्रजातींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यातून ‘अर्थस्टार मशरूम’, ‘डॉग स्टिक हॉर्न’, ‘मॅजिकल मशरूम’, ‘बास्केट स्टींक हॉर्न’, ‘टोल्युडोस्टोमा’, ‘डेड मॅन्स फिंगर्स’, ‘कोरल स्लीम मोल्ड’ अशा अनेक दुर्मीळ आणि संकटग्रस्त बुरशी प्रजाती प्रथमच नोंदविण्यात आल्या आहेत..या बुरशी मृत वनस्पती व प्राण्यांचे विघटन करून जमिनीत पोषक द्रव्यांची भर घालतात. त्यांच्यामुळे माती सुपीक होते तसेच झाडांना पाणी व खनिजे शोषण्यास मदत मिळते. ‘मोल्ड’ अशा दुर्मिळ प्रजातींची नोंद करण्यात आली आहे. मोगरकसा जैवविविधता नोंदवही प्रकल्पाचे मुख्य समन्वयक म्हणून महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचे विभागीय वनाधिकारी नरेंद्र चांदेवार यांनी या प्रकल्पाचे नेतृत्व केले..याशिवाय अनेक प्राण्यांसाठी त्या महत्त्वाचे अन्नस्रोत ठरतात. या प्रकल्पात चांदेवार यांच्यासह डॉ. अश्वजित फुलझेले, डॉ. नितीन डोंगरवार, डॉ. नागेश येमुल, डॉ. श्रीकांत बोरकर, अविनाश लोंढे आणि पेहुल चांदेवार यांनी सहभाग घेतला..Chh. Sambhajinagar: गंगापूरमधील ५० जणांना पुराच्या पाण्यातून वाचवले.मोगरकसा परिसरातील जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी मानवी हस्तक्षेप कमी ठेवणे आणि असे संवेदनशील जंगलक्षेत्र जपणे अत्यावश्यक आहे.- नरेंद्र चांदेवार, प्रकल्प प्रमुख आणि विभागीय वनाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.