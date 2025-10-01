नागपूर

Mogarkasa Fungi: मोगरकसा क्षेत्रात दुर्मीळ बुरशींचा शोध; जैवविविधतेला नवा आयाम, ‘मोल्ड’ दुर्मिळ प्रजातींचीही नोंद

Fungi Discovery: रामटेक तालुक्यातील मोगरकसा संवर्धन क्षेत्रात शंभरहून अधिक बुरशी प्रजातींचा शोध लागला आहे. यात अर्थस्टार, डेड मॅन्स फिंगर्स, मॅजिकल मशरूमसह दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश आहे.
Mogarkasa Fungi

Mogarkasa Fungi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : रामटेक तालुक्यातील मोगरकसा-मांगरली संवर्धन राखीव क्षेत्रात तब्बल शंभरहून अधिक बुरशींची नोंद करण्यात अभ्यासकांना यश आले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या या अभ्यासातून विविध प्रकारच्या बुरशींची ओळख पटवून त्यांची सविस्तर यादी तयार करण्यात आली आहे. जंगलातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने हे संशोधन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Forest
Discover
Biodiversity
Soil
Research

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com