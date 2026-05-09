Nagpur News: रेशीमबाग मैदान धावपटूंसाठी बंद!; प्रशासनाने सर्व गेटला कुलूप लावल्याने खेळाडू सरावापासून वंचित

नागपूर : शहरात काही मोजकी मैदाने शिल्लक आहेत, त्यावरही सराव करताना खेळाडूंना अनेक अडचणी येताहेत. अशीच काहीशी अवस्था सध्या रेशीमबाग मैदानाची झाली आहे. या मैदानावर रोज अनेक धावपटू सराव करतात. मात्र प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शुक्रवारी अचानक मैदानाच्या सर्व गेटला कुलूप ठोकल्याने अनेक धावपटूंना सरावापासून वंचित राहावे लागले..पूर्व नागपुरातील या सर्वात मोठ्या मैदानावर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धावपटू, पोलिस भरतीची तयारी करणारे तरुण-तरुणी तसेच स्थानिक मुले-मुली नियमित सराव करतात. अगदी वाठोडा, बेसा, बेलतरोडीपासून आजूबाजूच्या गावखेड्यातील युवक रोज नियमितपणे या मैदानावर धावण्यासाठी येतात..काही महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने कोट्यवधींचा खर्च करून या मैदानाचा कायापालट केला. नूतनीकरणाचे काम करताना सपाटीकरण, फेंसिंग (भिंत) व सभोवताल छोटे-मोठे जवळपास आठ गेट लावण्यात आले. त्यामुळे आता गुळगुळीत मैदानावर प्रॅक्टिस करायला मिळेल, अशी धावपटूंची अपेक्षा होती. मात्र काही दिवसांतच त्यांचा हिरमोड झाला..नेहमीप्रमाणे काही धावपटू शुक्रवारी सकाळी मैदानावर पोहोचले असता त्यांना सर्वच गेट कुलूपबंद दिसून आले. कुलूप नेमके कुणी व कशासाठी लावले, हे कुणालाच माहीत नव्हते. त्यांनी यामागचे कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला..मात्र काहीच फायदा झाला नाही. अखेर नाइलाजाने सर्वांना सराव न करताच माघारी परतावे लागल्याचे या मैदानावर धावपटूंचा नियमित सराव घेणारे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक रवींद्र टोंग यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे, सायंकाळीदेखील मैदानावर असेच चित्र पाहायला मिळाले. या संतापजनक प्रकारामुळे खेळाडूंसह पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांमध्येही प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष व नाराजी आहे..आणि एका गेटचे कुलूप तोडलेघडलेल्या प्रकारानंतर प्रशिक्षक टोंग यांचे आमदार प्रवीण दटके यांच्याशी याबाबत बोलणे झाल्यानंतर सायंकाळी छोट्या गेटचे कुलूप तोडण्यात आल्याची माहिती आहे. या मैदानावर एकही खेळाडू सरावापासून वंचित राहणार नसल्याचे स्पष्ट करून, दटके यांनी येथे केवळ जड वाहनांनाच मनाई करण्यात आल्याचे यावेळी सांगितले.