Mohan Bhagwat: आयातशुल्काचा निर्णय भारताच्या भीतीतून; सरसंघचालक मोहन भागवत, ‘मी’ पणाची भावना भीतीचे कारण

नागपूर : ''दुसरा कुणी मोठा झाला तर आपण लहान होऊ, ही भीती मनुष्याला खात असते. तो मानवी स्वभावही आहे. भारतापासून सातासमुद्रापार असलेला देश भारतावर आयातशुल्क लावतो. .त्यामागे त्यांच्याही मनात भारताच्या वाढत्या प्रभावाबाबत हीच भीती असते. मीच मोठा व माझ्यामुळेच सारे घडते, ही भावनाच त्या भीतीचे कारण असते,'' अशा शब्दांत सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अमेरिकचे नाव न घेता ट्रम्प यांच्याकडून लादण्यात आलेल्या आयातशुल्काबाबत भाष्य केले..नागपूर येथील ब्रह्माकुमारीज विश्वशांती सरोवरच्या सातव्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमात सरसंघचालक बोलत होते. कार्यक्रमात प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयाचे अतिरिक्त महासचिव राजयोगी मृत्युंजय भाई संस्थेच्या संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी संतोष दीदी, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ राजयोगिनी उषा दीदी, महिला शाखेच्या राष्ट्रीय संयोजिका राजयोगिनी बीके शारदा दीदी, शांतीवन निवास प्रभारी देव भाई आणि प्रसार प्रमुख कोमल भाई उपस्थित होते..डॉ. भागवत म्हणाले की, ''जगातील लोकांना भीती वाटते की जर भारत मोठा झाला तर आपले स्थान कुठे राहील?म्हणून आयातशुल्क लावण्यात आले आणि भारतात हिंसाचार करणाऱ्यांना जवळ केले जात आहे. मी-माझे याच्यामुळे हे सर्व झाले आहे. माणसाने आपले 'मी'चे वर्तन 'आपण' मध्ये बदलले तर 'मी'-''माझे' च्या ऐवजी 'आम्ही-आमचे' होईल तेव्हाच सर्व समस्या संपतील.''.Zilla Parishad : गट, गण प्रारूप रचनेवर सुनावणी पूर्ण; विभागीय आयुक्तांकडून ११५ सूचना व हरकती मान्य; ८८ फेटाळल्या .संघ चेतना जागृत करतो'' रा.स्व. संघ हा चारित्र्य निर्माणावर भर देतो. चारित्र्य केवळ बाहेरचेच नाही तर आतून पवित्र हवे. ब्रह्माकुमारी सारख्या आध्यात्मिक चळवळीप्रमाणे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंतरिक चेतना जागृत करण्याचे काम करतो. मार्ग वेगवेगळे असले तरी, आत्मजागृती हा एक उद्देश आहे. आपापल्या प्रयत्नांनी सर्वांना एकाच ध्येयावर पोहचायचे आहे. त्यामुळे एकमेकाला बाधक न ठरता कार्यरत राहिल्यास ध्येय लवकर साध्य करता येईल,'' असे सरसंघचालक म्हणाले.