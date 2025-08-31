नागपूर

Nagpur News:'राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परिसरातच नवे परीक्षा भवन'; राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर

RTMNU development project for new examination hall to benefit students: १४ मे २०२५ रोजी, प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी एलआयटी परिसरामध्ये असलेल्या परीक्षा इमारतीची, डॉ. नेल्सन मंडेला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृहाची आणि महाराज बाग येथील प्रस्तावित स्थलांतरित परीक्षा इमारतीची पाहणी केली.
RTM Nagpur University proposes a new modern examination hall on campus; proposal submitted to Maharashtra government.
RTM Nagpur University proposes a new modern examination hall on campus; proposal submitted to Maharashtra government.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे अमरावती मार्गावरील परिसरात पाच मजली नवीन परीक्षा इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाने नुकताच या इमारतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला. ही इमारत फार्मसी विभागाच्या आवारातील मोकळ्या जागेत बांधली जाणार आहे.

