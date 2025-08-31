Nagpur News:'राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परिसरातच नवे परीक्षा भवन'; राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर

नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे अमरावती मार्गावरील परिसरात पाच मजली नवीन परीक्षा इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाने नुकताच या इमारतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला. ही इमारत फार्मसी विभागाच्या आवारातील मोकळ्या जागेत बांधली जाणार आहे. .MLA Sadabhau Khot: गोरक्षकांकडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपविण्याचे काम: आमदार सदाभाऊ खोत; 'धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू'.सध्या विद्यापीठाची परीक्षा इमारत लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आहे. एलआयटी स्वतंत्र झाल्यानंतर, विद्यापीठाच्या इमारती त्यांच्या कॅम्पसमध्ये त्वरित हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामुळे, विद्यापीठाने यापूर्वी परीक्षा इमारत महाराज बाग चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय संकुलाच्या जुन्या इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता..१४ मे २०२५ रोजी, प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी एलआयटी परिसरामध्ये असलेल्या परीक्षा इमारतीची, डॉ. नेल्सन मंडेला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृहाची आणि महाराज बाग येथील प्रस्तावित स्थलांतरित परीक्षा इमारतीची पाहणी केली. सध्याच्या परीक्षा इमारतीत असलेल्या विभागांना प्रस्तावित ठिकाणी कसे स्थलांतरित करायचे याबद्दल त्यांनी परीक्षा विभाग आणि अभियांत्रिकी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. तसेच, महाराज बाग येथील प्रस्तावित इमारतीत विविध विभागांचे आयोजन करण्यासाठी ''ब्लू प्रिंट'' तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते..तथापि, आता परीक्षा इमारत महाराजबागेत हलविण्याची योजना रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, विद्यापीठ परिसरातच एक नवीन परीक्षा इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे दिलेले कारण असे आहे की सर्व प्रशासकीय काम विद्यापीठ परिसरातच एकाच ठिकाणी करावे, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल..OBC Federation Aggressive:'ओबीसी महासंघ आक्रमक, साखळी उपोषण सुरू'; अन्यथा मुंबईत धडकणार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध .विद्यार्थ्यांना येऊ शकतात समस्यानागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसोबतच, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षेशी संबंधित समस्यांसाठी परीक्षाभवनात यावे लागते. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन, सध्या असलेली परीक्षा इमारत बरीच दूर आहे. अशा परिस्थितीत, परीक्षा इमारत महाराज बाग चौकातील प्रशासकीय संकुलात हलविण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली होती. प्रस्तावित इमारत ही सीताबर्डीपासून जवळ असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा इमारतीत येणे-जाणे सोपे होणार होते. परंतु आता, कॅम्पसच्या परिसरात, एलआयटी कॅम्पसच्या पलिकडेही नवीन परीक्षा इमारत बांधण्याच्या निर्णयामुळे, अंतर वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवासात खूप त्रास होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.