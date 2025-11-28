Nagpur Fraud : बिल्डरसह निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांना सव्वादोन कोटींचा गंडा; दोन ठकबाजांविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर - शेअर गुंतवणुकीत १०० टक्के नफ्याचे आमिष दाखवीत बिल्डरसह सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांची २ कोटी १८ लाख ७२ हजार १२३ रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी कपिलकुमार नोशन मेश्राम (वय ३९, रा. शेखर इन्क्लेव्ह, डिगडोह, हिंगणा) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून राणाप्रतापनगर पोलिसांनी दोघांविरुद्ध फसवणूक आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला आहे. .मनोज धरमचंद नंदनवार (मुळ रा. गोंदिया, हल्ली मुक्काम - नारायण एन्क्लेव्ह, सुर्वेनगर), विजय किसन माहुर्ले (वय ४१, मुळ रा. गोंदिया, हल्ली मुक्काम विजयनगर) अशी ठकबाजांची नावे आहेत. कपिलकुमार मेश्राम यांची नेल्को सोसायटी येथे ‘संरचना असोसिएट’ नावाने बांधकाम कंपनी आहे.नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विजय माहुर्ले याची त्याच्या साळ्याच्या माध्यमातून कपिलकुमार यांच्यासोबत ओळख झाली. त्यावेळी त्याने कपिलकुमार यांना पत्नीसह शेअर मार्केट, फ्युचर ॲण्ड ऑप्शन, शेअर ट्रेडिंगचे काम करीत असल्याची माहिती दिली..त्याने कपिलकुमार यांना अनेकांनी गुंतवणूक केलेल्या पैशातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवून दिल्याचे सांगितले. तसेच त्यांना सहा महिन्यांत १०० टक्के नफा मिळवून देतो अशी बतावणी केली. त्यावरून सुरुवातीला कपिलकुमार यांंच्यासह इतर २५ जणांनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली.मात्र, त्यांचे डिमॅट खाते मोहुर्ले याच्या नावावर होते. त्यामुळे येणारे व्याज हे त्यांच्या खात्यावर जमा होत होते. त्यातून सुरुवातीला नफ्याच्या स्वरूपात परतावा दिला. त्यामुळे अनेकांचा विश्वास बसला. दीड वर्षांपूर्वी कपिलकुमार यांनी ३८ लाख रुपये गुंतवणूक करण्यासाठी दिले. त्यांच्यासह काही सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांनीही त्यांना गुंतवणुकीसाठी १ कोटी २० लाख रुपये दिले..मात्र, त्यानंतर पैसे परत मिळणे थांबले. गुंतवणूकदारांनी पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावला. त्यामुळे मनोज नंदनवारने कपिलकुमार यांना सहा महिन्यांनंतरचा ७६ लाख रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, तो वटला नाही. मनोज आणि विजय यांच्याशी संपर्क केला असता, दोघांनीही प्रतिसाद देणे बंद केले.कपिलकुमार यांनी पोलिस उपायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या चौकशीवरून फसवणूक आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला. पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.