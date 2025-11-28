नागपूर

Nagpur Fraud : बिल्डरसह निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांना सव्वादोन कोटींचा गंडा; दोन ठकबाजांविरोधात गुन्हा दाखल

शेअर गुंतवणुकीत १०० टक्के नफ्याचे आमिष दाखवीत बिल्डरसह सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांची २ कोटी १८ लाख ७२ हजार १२३ रुपयांनी फसवणूक केली.
fraud

fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - शेअर गुंतवणुकीत १०० टक्के नफ्याचे आमिष दाखवीत बिल्डरसह सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांची २ कोटी १८ लाख ७२ हजार १२३ रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी कपिलकुमार नोशन मेश्राम (वय ३९, रा. शेखर इन्क्लेव्ह, डिगडोह, हिंगणा) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून राणाप्रतापनगर पोलिसांनी दोघांविरुद्ध फसवणूक आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
Nagpur
scam
fraud news
builder
army officer
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com