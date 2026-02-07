Mohan Bhagwat: सावरकरांविषयी सत्य माहिती समाज माध्यमांवर यावी: डॉ. मोहन भागवत; ‘सकाळ प्रकाशन’च्या सावरकर ग्रंथ संचाचे लोकार्पण!

नागपूर:‘जेन झी’ला सावरकर माहिती व्हावेत यासाठी सावरकरांविषयीची सत्य माहिती समाज माध्यमांवर विशेषतः इंग्रजी भाषेत प्रसारित करावी. यासाठी सावरकरांविषयी वेबसाइटही सुरू करावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली. ‘सकाळ प्रकाशन’ आणि ‘हर घर सावरकर’ संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या सावरकर विचार दर्शन ग्रंथ संचाचा लोकार्पण सोहळा महालमधील संघ मुख्यालयात पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.सावरकर ग्रंथ संचाच्या हिंदी-इंग्रजी आवृत्तीही प्रकाशित करण्यात याव्यात, जेणेकरून सावरकरांचे राष्ट्रकार्य, देशभक्ती, क्रांतीकार्य, त्याग अमराठी मंडळींनाही कळेल. सावरकर भक्तांनी सावरकरांच्या कार्याचा, विचारांचा गावोगावी प्रसार केला पाहिजे, त्यासाठी त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक मंडळींना सहभागी करून घेतले पाहिजे, जेणेकरून सावरकरांविषयीच्या अपप्रचाराला आळा बसेल, असेही डॉ. भागवत म्हणाले. .काही विचार हे कालसापेक्ष तर काही शाश्वत असतात. कालसापेक्ष विचार पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रकाशित करताना ते काळाच्या कसोटीवर तपासून घेतले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. गांधी-सावरकरांमध्ये वैचारिक मतभेद असले तरी त्यांच्या मनात परस्परांविषयी आदर होता, असेही सरसंघचालक म्हणाले..सावरकर ग्रंथ संचामध्ये भाषाभिमानी सावरकर, हिंदुत्वनिष्ठ सावरकर, साहित्यिक सावरकर, विज्ञाननिष्ठ सावरकर आणि कादंबरीकार सावरकर असे पाच संच आहेत. या ग्रंथाचे संपादन आणि संकलन ‘सकाळ प्रकाशन’चे सरव्यवस्थापक आशुतोष रामगीर यांनी केले आहे. संचाच्या मुखपृष्ठाचे प्रकाशन विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. पुण्यातील पुस्तक मेळ्यामध्ये डॉ. सदानंद मोरे आणि चारुदत्त आफळे यांच्या हस्ते संचाचे प्रकाशन करण्यात आले होते तर इंदूर येथे सुमित्रा महाजन यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये या ग्रंथ संचाचे प्रकाशन करण्याचा मानस आहे. जेणेकरून त्या-त्या ठिकाणच्या नागरिकांपर्यंत हा संच पोहोचेल, असे ‘हर घर सावरकर’ या संस्थेचे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!. लोकार्पण सोहळ्याला ‘सकाळ प्रकाशन’चे सरव्यवस्थापक आशुतोष रामगीर, ‘सकाळ’च्या विदर्भ आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रमोद काळबांडे, रा. स्व. संघाचे नागपूर कार्यवाह रवींद्र बोकारे, ‘हर घर सावरकर’ संस्थेचे अध्यक्ष देवव्रत बापट यांच्यासह यशवंत आकोलकर, सूर्यकांत पाठक, आबासाहेब कांबळे, ओमकार ठोसर, विजय सोनावणे, लहुजी बालवडकर, केदार बापट, दिव्येश बापट आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.