नागपूर

Mohan Bhagwat: सावरकरांविषयी सत्य माहिती समाज माध्यमांवर यावी: डॉ. मोहन भागवत; ‘सकाळ प्रकाशन’च्या सावरकर ग्रंथ संचाचे लोकार्पण!

Importance of factual history of Savarkar: सावरकरांच्या विचारांचा प्रसार: डॉ. भागवत यांची समाज माध्यमांवर विशेष भर
Spread Facts, Not Myths About Savarkar: RSS Chief Mohan Bhagwat

Spread Facts, Not Myths About Savarkar: RSS Chief Mohan Bhagwat

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर:‘जेन झी’ला सावरकर माहिती व्हावेत यासाठी सावरकरांविषयीची सत्य माहिती समाज माध्यमांवर विशेषतः इंग्रजी भाषेत प्रसारित करावी. यासाठी सावरकरांविषयी वेबसाइटही सुरू करावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली. ‘सकाळ प्रकाशन’ आणि ‘हर घर सावरकर’ संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या सावरकर विचार दर्शन ग्रंथ संचाचा लोकार्पण सोहळा महालमधील संघ मुख्यालयात पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Social Media
Mohan Bhagwat
Nagpur
Event
district
RSS chief
vinayak savarkar

Related Stories

No stories found.