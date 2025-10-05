धक्कादायक घटना! 'सुरक्षारक्षकाचा पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार'; बेलतरोडीतील सिंगापूर कॉलनीतील घटना, नागपूर जिल्ह्यात खळबळ

नागपूर: बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सिंगापूर कॉलनीतील निर्माणाधीन इमारतीमध्ये सुरक्षारक्षकाने पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी सुरक्षारक्षकावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आलेली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शुभम ज्ञानेश्वर इखार (वय ३१, रा. अयोध्या नगर) असे आरोपी सुरक्षारक्षकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडीता मुलीचे आईवडील तीन महिन्यांपूर्वी मध्यप्रदेशातून नागपुरात कामासाठी आले होते. ते परिसरात मजूरी करतात. त्यांना चार मुले आहेत. पीडिता ही दुसऱ्या क्रमांकाची मुलगी आहे. तीन दिवसांपूर्वी शुक्रवारी (ता.३) दुपारच्या सुमारास पीडीता परिसरात खेळत होती. .याशिवाय तिचे आईवडील काम करीत असताना, शुभमने मुलीला उचलून नेत, परिसरातील सिंगापूर सिटीच्या निर्माणाधीन इमारतीच्या पाचव्या माळ्यावर नेले. तिथे तिच्यावर अत्याचार केला. /दरम्यान तिला घेऊन जाताना एका व्यक्तीने बघीतले होते. काही वेळाने मुलगी दिसून येत नसल्याने आईवडील तिचा शोध घेत होते. त्यावेळी त्या व्यक्तीने मुलीला सुरक्षारक्षक घेऊन गेल्याची बतावणी केली. काही मजुरांनी इमारतीच्या पाचव्या माळ्यावर जाऊन बघितले असता, तो अत्याचार करीत असल्याचे आढळून आला. .त्याला पकडून खाली आणल्यावर ११२ या क्रमांकावर त्यांनी घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच, बेलतरोडी पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन आरोपीला ताब्यात घेतले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस उपायुक्त रश्मीता राव आणि साहाय्यक पोलिस आयुक्त नरेंद्र हिवरे परिसरात पोहचले. त्यांनी घटनेची माहिती घेतली. याशिवाय आरोपीविरोधात कलम ६५ (२) बीएनएस कलम ४,५(म),६, पॉक्सो २०१२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.हुडकेश्वरमध्येही प्रयत्नशुभम हा कु प्रवृत्तीचा व्यक्ती असून त्याच्यावर यापूर्वीही त्याने हुडकेश्वर परिसरात एका मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केला होता. मात्र, नागरिकांनी त्याच्याविरोधात तक्रार न केल्याने ती बाब उघड झाली नाही. शिवाय यासाठीच तो सुरक्षारक्षक झाला अशीही माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.