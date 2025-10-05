नागपूर

धक्कादायक घटना! 'सुरक्षारक्षकाचा पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार'; बेलतरोडीतील सिंगापूर कॉलनीतील घटना, नागपूर जिल्ह्यात खळबळ

Nagpur District in Shock: आईवडील काम करीत असताना, शुभमने मुलीला उचलून नेत, परिसरातील सिंगापूर सिटीच्या निर्माणाधीन इमारतीच्या पाचव्या माळ्यावर नेले. तिथे तिच्यावर अत्याचार केला. /दरम्यान तिला घेऊन जाताना एका व्यक्तीने बघीतले होते. काही वेळाने मुलगी दिसून येत नसल्याने आईवडील तिचा शोध घेत होते.
Nagpur District in Shock: Minor Girl Abused by Security Personnel

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर: बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सिंगापूर कॉलनीतील निर्माणाधीन इमारतीमध्ये सुरक्षारक्षकाने पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी सुरक्षारक्षकावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आलेली आहे.

