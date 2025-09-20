Nagpur News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चिंतन मेळावा सुरू असताना कर्मचारी ४० मिनिटं टॉयलेटमध्ये अडकला, नेमकं काय घडलं?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला असलेल्या नागपूरात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चिंतन मेळावा काल (१९ सप्टेंबर २०२५) पार पडला. यावेळी राष्ट्रवादीतील दिग्गज नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. कार्यकर्त्यांना गटांमध्ये विभागून त्यांची चर्चा सत्रेही घेण्यात आली. मात्र, हे चर्चा सत्र सुरू असतानाच एक गंभीर घटना घडली. एक सुरक्षा कर्मचारी टॉयलेटमध्ये अडकला होता. त्याला बाहेर काढण्यासाठी सर्वांची धावपळ सुरू झाली..नेमकं काय घडलं?आतून टॉयलेटचं दार बंद झाल्याने मंत्र्यांचा सुरक्षा कर्मचारी तब्बल ३० ते ४० मिनिटं टॉयलेटमध्ये अडकून होता. त्याने आरडाओरडा केल्यानंतर इतरांनी ती माहिती एम्प्रेस पॅलेस येथील कर्मचाऱ्यांना दिली. त्यानंतर जवळपास ४० मिनिटांनी त्या टॉयलेटचं लॉक झालेलं दार बाहेरून उघडण्यात आलं. त्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याची सुटका करायला एम्प्रेस पॅलेस मधील लोकांना बराच वेळ लागला..Ajit Pawar: वेळ देत नसाल तर खुर्ची सोडा; अजित पवार :‘राष्ट्रवादी’च्या मंत्र्यांची कानउघाडणी.निवडणुकांची जोरदार तयारीही घटना सोडली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर दंड थोपटत आहे. यावेळी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि अन्य नेते उपस्थित होते. जवळपास ५०० कार्यकर्ते राज्यभरातून आले होते..नेत्यांचे कान टोचले.यावेळी अजित पवारांना अनेक नेत्यांचे कान टोचले. मंत्र्यांना काम करण्यास सांगितले नाहीतर, मंत्रीपद जाऊ शकते असा इशाराही दिला. तसेच, शरद पवारांची साथ का सोडली तर महाराष्ट्रात स्थिरता आणि विकासासाठी आपण वेगळा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. .पक्षाने बदलायला हवेकाही पालकमंत्री फक्त शासकीय कामासाठी जातात. जिल्ह्यात गेले की ते पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांकडेही पाहत नाहीत, असे अजित पवार म्हणाले. बदलत्या काळासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने बदलायला हवे, असा सल्लाही त्यांनी दिला..Ajit Pawar: वेळ देत नसाल तर खुर्ची सोडा; अजित पवार :‘राष्ट्रवादी’च्या मंत्र्यांची कानउघाडणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.