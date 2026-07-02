नागपूर

IAS Officer Tukaram Mundhe : "मी आयएएसमधून निवृत्त होईन, पण सार्वजनिक सेवेतून कधीही निवृत्त होणार नाही,"; तुकाराम मुंढेंच्या विधानाने नव्या चर्चांना उधाण

Tukaram Mundhe public service statement : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी आयएएस सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही सार्वजनिक सेवेत कायम कार्यरत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यांच्या विधानामुळे भविष्यातील सामाजिक आणि राजकीय भूमिकेबाबत चर्चांना वेग आला आहे.
Who is Tukaram Mundhe?

Who is Tukaram Mundhe?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नागपूर : राज्याचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (IAS Officer Tukaram Mundhe) यांनी "मी आयएएसमधून निवृत्त होईन, पण सार्वजनिक सेवेतून कधीही निवृत्त होणार नाही," असे स्पष्ट विधान करत सार्वजनिक जीवनातील आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात त्यांच्या भविष्यातील भूमिकेबाबत विविध चर्चांना वेग आला आहे.

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