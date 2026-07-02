IAS Officer Tukaram Mundhe : "मी आयएएसमधून निवृत्त होईन, पण सार्वजनिक सेवेतून कधीही निवृत्त होणार नाही,"; तुकाराम मुंढेंच्या विधानाने नव्या चर्चांना उधाण

नागपूर : राज्याचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (IAS Officer Tukaram Mundhe) यांनी "मी आयएएसमधून निवृत्त होईन, पण सार्वजनिक सेवेतून कधीही निवृत्त होणार नाही," असे स्पष्ट विधान करत सार्वजनिक जीवनातील आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात त्यांच्या भविष्यातील भूमिकेबाबत विविध चर्चांना वेग आला आहे.."प्रवाहाच्या विरुद्ध जाणारा माणूस मूर्ख नसतो, तर तो धैर्यवान असतो," असे सांगत मुंढे यांनी शासकीय सेवेनंतरही समाजासाठी कार्यरत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यांच्या या विधानामुळे निवृत्तीनंतरही ते सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहणार असल्याचे संकेत मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..मुंढे यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम खात्यावर "If I can't, who else can? #Leadership" असा संदेश पोस्ट केला आहे. या पोस्टनंतर त्यांच्या पुढील वाटचालीबाबत सोशल मीडियावर विविध तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत..Tukaram Mundhe FDA Raids : तुकाराम मुंढे 'इफेक्ट'! बाजारपेठेतून सुटे तेल गायब, डेअरी व्यावसायिकही अस्वस्थ; अवघ्या 15 दिवसांत महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले.काहींनी या पोस्टचा अर्थ सामाजिक क्षेत्रातील अधिक सक्रिय भूमिकेचे संकेत असा लावला आहे, तर काहींनी भविष्यातील संभाव्य राजकीय प्रवेशाबाबतही चर्चा सुरू केली आहे. मात्र, या सर्व चर्चांबाबत मुंढे यांनी कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही..कठोर, शिस्तप्रिय आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणारे अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे. विविध पदांवरील त्यांच्या वारंवार झालेल्या बदल्यांमुळे ते अनेकदा चर्चेत राहिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी सार्वजनिक सेवेत कायम सक्रिय राहण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार अधिकच महत्त्वाचा मानला जात आहे. शासकीय सेवेनंतर ते सामाजिक कार्य, जनचळवळ किंवा अन्य कोणत्या माध्यमातून सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहणार, याबाबत राज्यभर उत्सुकता व्यक्त होत आहे..सध्या राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात कार्यरत असलेल्या मुंढे यांनी भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि बनावट औषधांविरोधात व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. राज्यभर सुरू असलेल्या धडक तपासण्या, कठोर कारवाया आणि नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक ठिकाणी खळबळ उडाली असून, या मोहिमेतून आणखी मोठे गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Tukaram Mundhe Pattern : तुम्ही खाताय ते पनीर खरंच शुद्ध आहे? रत्नागिरीत 127 ठिकाणे छापे, 77 संशयास्पद नमुने जप्त; मुंढे पॅटर्नच्या भीतीने नामांकित कंपन्यांचे एजंट फरार.एकूणच, तुकाराम मुंढे यांच्या सार्वजनिक सेवेबाबतच्या भूमिकेने आणि सुरू असलेल्या भेसळविरोधी मोहिमेमुळे त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे..ताडसोना गावातून आयएएसपर्यंतचा प्रवासतुकाराम मुंढे यांचा जन्म ३ जून १९७५ रोजी बीड जिल्ह्यातील ताडसोना या छोट्याशा गावात झाला. त्यांचे वडील हरिभाऊ मुंढे हे अल्पभूधारक शेतकरी होते, तर आई आसराबाई मुंढे यांनी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत कुटुंबाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने तुकाराम मुंढे यांना लहानपणापासूनच शिक्षणासोबत शेतीची कामे करावी लागली. शाळेत जाण्यापूर्वी तसेच शाळेतून परतल्यानंतर ते नियमितपणे शेतात काम करत असत. कठोर परिश्रम, जिद्द आणि शिक्षणाची ओढ यांच्या बळावर त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत पुढे भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) स्थान मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.