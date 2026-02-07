Gadchiroli News: सात माओवाद्यांना कंठस्नान, एक जवान हुतात्मा; छत्तीसगड सीमेलगतच्या अबुझमाड जंगलात सुरू होती मोहीम!

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या भामरागड उपविभागातील छत्तीसगड सीमेलगतच्या अबुझमाड जंगल परिसरात माओवादविरोधी मोहीम राबवत असताना पोलिस आणि माओवाद्यांमध्ये गुरुवारपासून (ता. ५ फेब्रु.) सुरू झालेल्या भीषण चकमकीत पोलिसांनी आतापर्यंत सात माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. त्यात माओवाद्यांच्या कंपनी क्रमांक १० चा प्रभारी व कुख्यात माओवादी प्रभाकर (रा. कामारेड्डी, तेलंगणा) याचा समावेश आहे. या कारवाईत पोलिसांच्या सी-६० पथकातील जवान दीपक चिन्ना मडावी हुतात्मा झाले, तर अन्य एक जवान जखमी झाला आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.मंगळवार (ता. ३) संध्याकाळी पोलिसांना माओवाद्यांच्या कंपनी क्रमांक १० आणि छत्तीसगडमधील एका दलमची हालचाल असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. सात माओवाद्यांना कंठस्नान, एक जवान हुतात्मा त्यावरून गडचिरोली पोलिसांच्या सी-६० च्या १४ पथकांनी रात्रीच जंगलात कूच केली होती. गुरुवार (ता. ५) दिवसभर चाललेल्या या चकमकीत पोलिसांनी माओवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त केले होते. .गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत तीन माओवाद्यांचे मृतदेह हस्तगत करण्यात आले होते. आज शुक्रवारी (ता ६) दिवसभरात सुरू असलेल्या अभियानादरम्यान आणखी चार माओवाद्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले. अभियानात ठार झालेल्या सात माओवाद्यांमध्ये प्रभाकरसह ४ पुरुष व ३ महिला माओवाद्यांचा समावेश आहे. उर्वरित सहा मृत माओवाद्यांची ओळख अद्याप पटली नाही. त्यांच्याकडून तीन एके-४७, एक एसएलआर व एक पॉईंट ३०३ रायफल जप्त करण्यात आली आहे..माओवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात सी-६० पथकाचे ३८ वर्षीय जवान दीपक चिन्ना मडावी (रा. दामरंचा, ता. अहेरी) हे गोळी लागून गंभीर जखमी झाले होते. शुक्रवारी पहाटे त्यांना अबुझमाडच्या घनदाट जंगलातून हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बाहेर काढून भामरागड उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, तिथे पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. याच मोहिमेदरम्यान जवान जोगा मडावी (रा. किष्ट्यापल्ली) हे गोळी लागल्याने जखमी झाले आहेत. त्यांनाही हेलिकॉप्टरने गडचिरोली येथे हलवण्यात येणार आहे. या भागात अद्यापही माओवाद्यांची शोधमोहीम सुरूच आहे..हुतात्मा मडावीवर अंत्यसंस्कारनक्षलविरोधी अभियानादरम्यान वीरगती प्राप्त झालेले दीपक चिन्ना मडावी यांना शुक्रवारी गडचिरोली येथील पोलिस मुख्यालयात शासकीय इतमामात मानवंदना देण्यात आली. हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडून हुतात्मा जवानास अंतिम सलामी देण्यात आली. त्यानंतर हुतात्मा दीपक मडावी यांचे पार्थिव अहेरी तालुक्यातील दामरंचा या मूळ गावी रवाना करण्यात आले..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.मुलानेही कडेवरून मारला सॅल्यूटहुतात्मा जवान दीपक मडावी यांच्या पार्थिवाला मानवंदना देताना वातावरण शोकाकूल झाले होते. दीपक मडावी यांच्या दहावर्षीय मुलाने नातेवाइकाच्या कडेवर बसून आपल्या वडिलांच्या पार्थिवाला सॅल्यूट केला, तेव्हा सर्वांचेच डोळे पाणावले. हुतात्मा मडावी यांची वृद्ध आई श्रद्धांजली वाहताना बेशुद्ध झाली. डॉक्टरांनी तत्काळ त्यांच्यावर उपचार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.