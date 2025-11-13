नागपूर

MSEDCL: शिक्षणाच्या मंदिरासमोर ‘यमदूत’ उभा; शाळेसमोर विद्युत खांब, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ, प्रशासनाला जाग येणार का?

Electric poles block Nagpur school road, risking students’ safety: शांतीनगर परिसरातील रस्त्यांच्या मध्यभागी उभे असलेले विद्युत खांब विद्यार्थ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत; प्रशासनाचे दुर्लक्ष कायम.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरातील शांतीनगर परिसरात शाळेसमोर विद्युत खांब रस्त्याच्या मध्यभागी असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाचे याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष असून विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडण्यासाठी साध्या व्हॅनलाही जाता येणे शक्य होत नसल्याचे चित्र येथे दिसते.

