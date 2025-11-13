MSEDCL: शिक्षणाच्या मंदिरासमोर ‘यमदूत’ उभा; शाळेसमोर विद्युत खांब, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ, प्रशासनाला जाग येणार का?

नागपूर : शहरातील शांतीनगर परिसरात शाळेसमोर विद्युत खांब रस्त्याच्या मध्यभागी असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाचे याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष असून विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडण्यासाठी साध्या व्हॅनलाही जाता येणे शक्य होत नसल्याचे चित्र येथे दिसते..शांतीनगर मार्गावरील युनिर्व्हसल चौकात जमालिया हायस्कूल आणि हुसामिया हायस्कूल या दोन शाळा आहेत. या शाळेसमोरच रस्त्याच्या मध्यभागी विद्युत खांब आहे. खांबाच्या जवळून शेकडो विद्यार्थी दररोज ये-जा करतात..Beed: बीडमध्ये नक्की चाललंय तरी काय? पाच शिक्षकांचे एकाच दिवशी निलंबन.या परिसरात नागरिक अतिक्रमण करून आपल्या कार पार्क करतात. खांबाच्या आजूबाजूला रस्ता अरुंद असल्याने यामुळे परिसरात ऑटो, बस आणि व्हॅन जात नाही. त्यामुळे याठिकाणी मुलांना सोडून देण्यासाठी येणाऱ्या मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी येणाऱ्या व्हॅन, ऑटोरिक्षांना खांबामुळे विद्यार्थ्यांना गेटसमोर सोडून देता येत नाही. अशावेळी विद्यार्थ्यांच्या अपघाताचाही धोका बळावतो..शहरातील लकडगंज परिसरात खासगी हॉस्पिटलने विद्युत खांबासमोरच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. या हॉस्पिटलद्वारे येथे येणाऱ्या रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईकांना त्यांच्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहने या परिसरात पार्क करण्यासाठी अनधिकृत पार्किंग तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठिकाणी रुग्णालयासमोर रस्त्यावर असलेल्या विद्युत खांबा भोवताल दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे पार्किंग असते. ही हायटेन्शन लाईन असल्याने या ठिकाणी अपघाताचा धोका वाढला आहे. दुसरीकडे या पार्किंगमुळे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडीही होत असून अनेकदा पार्क केलेल्या दुचाकी आणि चारचाकीमुळे अपघातही होतो. असे असतानाही त्याकडे महापालिका आणि महावितरण प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. तसेच आजपर्यंत या ठिकाणी अतिक्रमणाची कारवाई करण्यात नाही विशेष..अनेकदा निवेदने तरी प्रशासनाकडून दुर्लक्षइतवारी रेल्वे शांतीनगर, लकडगंज, प्रेमनगर, नंदनवन सारख्या परिसरात रस्त्याच्या मध्यभागी विद्युत खांब आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लालगंज सुधार संघर्ष समितीद्वारे गुणवंत झाडे यांच्या नेतृत्वात महानगरपालिका, महावितरण, शहर पोलिस आयुक्त, शहर वाहतूक विभागाला निवेदन दिले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून खांब काढण्यासाठी कारवाई केली जात नाही. याउलट या खांबावर नागरिकांनी दुकानांचे फलक आणि होर्डिंग लावल्याचे दिसते..एकाच रस्त्यावर तीस खांब, दोन ट्रान्सफार्मरशहरातील शांतीनगर येथील युनिर्व्हसल फार्मसी ते मुदलीयार चौकात एकाच रस्त्यावर जवळपास ३० विद्युत खांब आणि दोन ट्रान्सफार्मर रस्त्याच्या मध्यभागी असल्याचे दिसते. यामध्ये युनिर्व्हसल फार्मसी परिसर, साईबाबा चौक, शांतीनगर चौक, मुदलीयार चौक आणि इतर रस्त्याच्या मधोमध हे विद्युत खांबांचा समावेश. शांतीनगर घाट ते मुदलीयार चौक या दरम्यानही अशाच प्रकारे २५ विद्युत खांब आणि दोन ट्रान्सफार्मर रस्त्याच्या मध्यभागी आहेत..Nagpur News : ज्येष्ठ नागरिक मोफत ‘एमआरआय’पासून वंचित ;शासनाच्या घोषणांचा पाऊस फसवा.चिमुकल्यांच्या जीवाला धोकाशांतीनगर या भागामध्ये प्रभाग क्रमांक २१ असलेल्या शाळेसमोर मधल्या सुटीत अनेक विद्यार्थी खेळतात. या ठिकाणी विद्युत खांबावरून हायटेन्शन लाईन जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका आहे. दुसरीकडे रस्त्याच्या मधोमध अगदी शाळेसमोर असलेल्या विद्युत खांब असल्याने आपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच येथून वाहने वेगाने जात असतात. अशात रस्त्यावरील खांब चुकविण्याच्या प्रयत्नात वाहनांच्या कचाट्यात ही चिमुकले सापडले तर त्यांना अपघात होऊ शकतो. संभाव्य अपघाताची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने येथील खांब हटविण्याची तातडीने आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.