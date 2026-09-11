Nagpur Crime: शेअर मार्केटमध्ये पैसे बुडाले; कर्ज फेडण्यासाठी उच्चशिक्षित तरुणाने चक्क SBI बँक लुटली, ४.५३ लाखांसह पोलिसांच्या ताब्यात

नागपूर: शेअर मार्केटमध्ये लावलेला पैसे बुडाल्याने उच्चशिक्षित तरुणाने बॅंकेत दरोडा घालण्याचा कट रचल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सक्करदऱ्यातील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेत सायंकाळच्या सुमारास शिरून एका तरुणाने बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात तिखट फेकून साडेपाच लाखाची रोख पळविल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.१०) घडली होती. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.सूरज भोजराज बोरकर (वय २८, रा. मु. तातोली, ता.भिवापूर) याने बीएस.स्सी अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून तो ‘मेडिकल रिप्रेझिटेंटीव्ह’ (एमआर) म्हणून काम करीत होता. शेअर मार्केटमध्ये पैसा गुंतविण्याची सवय असल्याने त्याने अनेकांकडून कर्ज घेतले. याशिवाय त्याच्यावर बॅंकेचेही कर्ज होते. त्यामुळे त्याच्यावर पाच लाख रुपयांचे कर्ज झाले होते. .दरम्यान बॅंकेसह अनेकजण त्याच्याकडे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तगादा लावत होते. त्यामुळे त्याने बॅंक लुटण्याचा कट आखला. एका दुकानातून तिखट खरेदी करुन तो गुरुवारी (ता.१०) सायंकाळच्या सुमारास भांडेप्लॉट चौकातील चौधरी रुग्णालयासमोर स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाची शाखेत गेला. सूरज बॅंकेत शिरला. यावेळी दोन महिला तर तीन पुरुष कर्मचारी बॅंकेत होते. युवकाने त्यांच्या डोळ्यात तिखट फेकले. यानंतर त्याने तिथे असलेली बॅंकेतील ४ लाख ५३ हजार रुपयांची रोख घेऊन पसार झाला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दरम्यान याबाबत सक्करदरा पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी बीट मार्शल आणि इतर पथकाच्या मदतीने त्याला सुर्योदय रुग्णालयामागे असलेल्या एनआयटी सोसायटीमधून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ४ लाख ५३ हजाराची रोख रक्कमही जप्त केली. पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करीत अटक केली. चौकशीत त्याने कर्जापोटी बॅंक लुटण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिस उपनिरीक्षक महेश पांडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.