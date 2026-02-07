Mahagaon kidnapping Case: महागाव नगर पंचायतच्या उपाध्यक्षांचे अपहरण; बंदुकीच्या धाकावर पत्नी, मुलींनाही नेले, खळबळजनक घटना!

महागाव : शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख तसेच महागाव नगर पंचायतचे उपाध्यक्ष प्रमोद ऊर्फ शाखा भरवाडे यांचे त्यांच्या कुटुंबासह बंदुकीच्या धाकावर अपहरण करण्यात आले. ही खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता.तीन) पहाटे घडल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या प्रकरणात अद्याप कोणतीही लेखी फिर्याद दाखल न झाल्याने गुन्हा नोंदविण्यात आला नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.प्रमोद भरवाडे यांचे अपहरण झाल्यानंतर गुरुवारी (ता.पाच) पहाटे तीन वाजता त्यांचे भाऊ सचिन भरवाडे हे महागाव पोलिस ठाण्यात दाखल झाले होते. त्यांनी तोंडी स्वरूपात घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला असून, त्यानुसार सदर घटनेची नोंद पोलिस डायरीमध्ये घेण्यात आली आहे. सचिन भरवाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटे चार अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या घरी आले. ‘शाखाभाऊ आहेत का, आम्हाला त्यांना भेटायचे आहे,’ असे सांगत त्या व्यक्तींनी प्रमोद भरवाडे यांच्या खोलीत प्रवेश केला. त्यानंतर प्रमोद भरवाडे यांच्या मुलीच्या तसेच सचिन भरवाडे यांच्या डोक्यावर बंदूक लावून प्रमोद भरवाडे यांना त्यांच्या गाडीत बसवून नेण्यात आले. या अपहरणात प्रमोद भरवाडे, त्यांची पत्नी प्रियांका भरवाडे व त्यांच्या दोन मुलींचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..या घटनेनंतर महागाव शहरात राजकीय वातावरण तापले असून, राजकीय घडामोडींमुळेच हे अपहरण झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील आठ दिवसांपासून प्रमोद भरवाडे आपल्या उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देणार, अशी चर्चा शहरात सुरू होती. त्यांचा लेटरहेडवरील राजीनामा समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता; मात्र त्यावर सही नसल्याने संभ्रम कायम आहे..त्यांच्या राजीनाम्यामुळे नगर पंचायतीमधील सत्तासमीकरणे बदलू शकतात, अशी चर्चा होती. दरम्यान, सदर प्रकरणाची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांना मिळताच त्यांनी महागाव पोलिस ठाण्याला तातडीच्या सूचना देत अपहरण झालेल्या कुटुंबाचा लवकरात लवकर शोध घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखा, उमरखेडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी व महागाव पोलिसांनी युद्धपातळीवर शोध मोहीम सुरू केली होती. शोध मोहिमेदरम्यान अपहरणात वापरण्यात आलेली प्रमोद भरवाडे यांचे चारचाकी वाहन हदगाव तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील मानवाडी फाट्याजवळ आढळून आली. सदर वाहन महागाव पोलिसांनी जप्त करून पोलिस ठाण्यात आणले आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे तालुक्यात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, लेखी फिर्याद दाखल झाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी सांगितले असून ठाणेदार धनराज निळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक चौकशी सुरू आहे..प्रमोद भरवाडे यांनी अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून संपर्क साधून आपण सुखरूप असल्याचे सांगितले. त्यांची पत्नी व दोन्ही मुली सुरक्षित असून सध्या ते हिंगोली येथे असल्याचेही सांगितले. ते महागाव येथे निवासस्थानी परत आल्यानंतर त्यांचे सविस्तर बयाण घेतल्यानंतरच सदर प्रकरणात नेमके काय घडले, याबाबत स्पष्टता येईल.-धनराज निळे, ठाणेदार, महागाव..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.‘घरी येऊन चार अज्ञात व्यक्तींनी मला व माझ्या परिवाराचे अपहरण करून काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओ वाहनातून नेले. वाशीम-हिंगोली रोडवरील कनेरगाव फाट्याजवळ माझ्या कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर जबरदस्तीने सह्या करून घेतल्यानंतर मला व माझ्या परिवाराला सोडण्यात आले. सध्या आम्ही सर्वजण सुखरूप आहोत.’-प्रमोद भरवाडे, उपनगराध्यक्ष, महागाव नगर पंचायतउपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.