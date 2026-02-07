नागपूर

Mahagaon kidnapping Case: महागाव नगर पंचायतच्या उपाध्यक्षांचे अपहरण; बंदुकीच्या धाकावर पत्नी, मुलींनाही नेले, खळबळजनक घटना!

Gunpoint Abduction of civic leader family: महागाव अपहरण प्रकरण: राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रमोद भरवाडे यांचे कुटुंबीयांसह अपहरण
Gunpoint Kidnapping of Mahagaon Civic Vice President Creates Panic

Gunpoint Kidnapping of Mahagaon Civic Vice President Creates Panic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महागाव : शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख तसेच महागाव नगर पंचायतचे उपाध्यक्ष प्रमोद ऊर्फ शाखा भरवाडे यांचे त्यांच्या कुटुंबासह बंदुकीच्या धाकावर अपहरण करण्यात आले. ही खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता.तीन) पहाटे घडल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या प्रकरणात अद्याप कोणतीही लेखी फिर्याद दाखल न झाल्याने गुन्हा नोंदविण्यात आला नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nagpur
Mahagaon
district
Abduction
Law and Order
vice president
Nagar Panchayat Election

Related Stories

No stories found.