Punjab Flood Victims :'पॉकेट मनीतून पंजाब पूरग्रस्तांना १४ हजाराची मदत'; आर्या व ओम भावंडांच्या संवेदनशीलता, सर्वत्र होताहे कौतुक

Heartwarming Gesture: शालेय जीवनात अभ्यासा पलीकडे जाऊन अत्यंत बिकट बनवलेल्या पूरग्रस्त परिस्थितीशी झुंज देणाऱ्या पंजाबवासियांना मदतीचा हात देऊन या भावंडांनी आपल्यातील असलेल्या संवेदनशीलता आणि माणूसकीचा जिवंत परिचय दिला.
Arya and Om — the young siblings whose pocket money donation for Punjab flood victims won hearts across India.

सकाळ वृत्तसेवा
देऊळगाव: पूर परिस्थितीशी झुंजणाऱ्या पंजाब राज्याच्या मदतीसाठी देऊळगाव राजा तालुक्यातील आर्या व ओम डोईफोडे या भावंडांनी आपल्या पॉकेट मनीच्या जमा रकमेतून प्रत्येकी सात हजार शंभर म्हणजे १४ हजार दोनशे रुपयाची मदत पंजाब मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पाठविली.

