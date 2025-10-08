Punjab Flood Victims :'पॉकेट मनीतून पंजाब पूरग्रस्तांना १४ हजाराची मदत'; आर्या व ओम भावंडांच्या संवेदनशीलता, सर्वत्र होताहे कौतुक

देऊळगाव: पूर परिस्थितीशी झुंजणाऱ्या पंजाब राज्याच्या मदतीसाठी देऊळगाव राजा तालुक्यातील आर्या व ओम डोईफोडे या भावंडांनी आपल्या पॉकेट मनीच्या जमा रकमेतून प्रत्येकी सात हजार शंभर म्हणजे १४ हजार दोनशे रुपयाची मदत पंजाब मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पाठविली. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.शालेय जीवनात अभ्यासा पलीकडे जाऊन अत्यंत बिकट बनवलेल्या पूरग्रस्त परिस्थितीशी झुंज देणाऱ्या पंजाबवासियांना मदतीचा हात देऊन या भावंडांनी आपल्यातील असलेल्या संवेदनशीलता आणि माणूसकीचा जिवंत परिचय दिला. आपण समाजासाठी काहीतरी देणे लागतो यासाठी वयाने मोठे असणे ही गरजेचे नाही. .तर अगदी विद्यार्थी जीवनात जगतानाही नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या आपल्या देशांना मदतीचा हात पुढे करणे ही महत्त्वपूर्ण असते, माणूसकीचा परिचय देणारा असाच काहीसा मदतीचा प्रकार अनुभवायला मिळाला. पेशांनी शिक्षक असलेले प्रा.गजानन डोईफोडे यांचा मुलगा ओम गजानन डोईफोडे हा कमला नेहरू विद्यालयात दहाव्या वर्गात शिकतो तर त्यांची मुलगी आर्या गजानन डोईफोडे ही देऊळगाव राजा हायस्कूलमध्ये पाचव्या वर्गात शिक्षण घेत आहे..आर्या आणि ओम या भावंडांनी त्यांच्या वडिलांच्या वाढदिवशी त्यांना भेटवस्तू म्हणून काय गिफ्ट द्यायचं म्हणून चर्चा केली असता, आपण पंजाब पूरग्रस्तांना मदत करू अशी संकल्पना सूचली. त्यांनी आपल्या पॉकेटमणीतून जमा केलेल्या रकमेतून प्रत्येकी सात हजार १०० रुपयाची मदत देण्याचे ठरविले. त्यानुसार या बहीण भावांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, देऊळगाव राजा व पंजाब नॅशनल बँक, जालना येथून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी पंजाब यांच्या खात्यात प्रत्येकी सात सात हजार १०० रुपयांचा निधी पाठविला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शालेय जीवनातच संकटात सापडलेल्या आपल्या देशवासीयांसाठी मदतीचा हात पुढे करून आर्या व ओम भावंडांनी समाजासमोर आपल्यातील असलेल्या संवेदनशिलते चा परिचय दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.