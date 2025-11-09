Sleep Tourism: शांत झोपण्यासाठी चला स्लीप टुरिझमला...

नागपूर : आजच्या धावपळीच्या आणि तणावग्रस्त जीवनशैलीत झोप ही चैनीचा भाग झाली आहे. कामाचा ताण, मोबाईल आणि स्क्रीनचा वाढता वापर, अस्थिर दिनक्रम व मानसिक ताण यामुळे अनेकांना चांगली झोप येत नाही. परिणामी थकवा, चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव तसेच आरोग्याच्या विविध समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर आता जगभरात एक नवा स्लीप टुरिझमचा ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे..कोविड-१९ नंतर सर्वांनाच मानसिक आरोग्य आणि झोपेचे महत्त्व जगभरात अधिक जाणवू लागले. अनेक लक्झरी रिसॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर आणि हॉटेल्स आता स्लीप पॅकेज देऊ लागले आहेत. जगभरात स्वित्झर्लंड, थायलंड, बाली, जपान व भारतातील काही रिसॉर्ट्समध्ये स्लीप टूरिजमची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. आजच्या धावपळीच्या युगात झोप ही फक्त विश्रांती नाही तर आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. स्लीप टुरिझम हा केवळ आराम नव्हे, तर तणावमुक्त आणि संतुलित जीवनशैलीकडे जाण्याचा नवा मार्ग ठरत आहे..स्लीप टुरिझम म्हणजे काय?स्लीप टुरिझम म्हणजे, अशी पर्यटन संकल्पना जिथे प्रवासाचा मुख्य उद्देश चांगली झोप घेणे हा असतो. यात प्रवासी असे ठिकाण निवडतात जिथे शांत, नैसर्गिक आणि झोपेसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध असते. या ठिकाणी विशेष झोप केंद्रे, ध्यानसाधना सत्रे, सुगंधोपचार, साऊंड थेरपी, मसाज आणि आरोग्यदायी आहारावर भर दिला जातो..भारतातही वाढती मागणीभारतामध्ये केरळ, ऋषिकेश, गोवा, सिक्कीम,हिमाचल,लद्दाख व कर्नाटक येथील कुर्क ठिकाणी वेलनेस आणि आयुर्वेदिक स्लीप रिट्रीट्सची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. अनेक परदेशी व भारतीय शांतताप्रिय पर्यटक येथे योग, आयुर्वेद व नैसर्गिक वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी येतात..स्लीप टुरिझमचे आरोग्यदायी फायदेमानसिक ताण आणि चिंता कमी होतेरोगप्रतिकारकशक्ती वाढतेमेंदूची कार्यक्षमता, लक्ष केंद्रित होण्याची क्षमता सुधारतेत्वचा आणि चेहरा तजेलदार होतोशारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारते.हॉटेल्स आता ‘स्लीप टुरिझम’ आणि ‘इको-स्लिप टुरिझम’ सारख्या संकल्पना आणत आहेत. जिथे आरामदायी झोप, शांत वातावरण आणि पर्यावरणपूरक अनुभवावर भर दिला जातो. या नव्या ट्रेंडमुळे लोकांना मानसिक शांती, तणावमुक्ती आणि आरोग्यदायी विश्रांती मिळते. स्लीप टुरिजमला २५ ते ३५ वयोगटातील तरूणाईची जास्त पसंती आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी टारगेट बेसवर अवलंबून असते असे या टुरिझमसाठी जास्त उत्सुक असतात.-पंकज कल्लुरवार, सेल्स पार्टनर, वीणा वर्ल्ड, नागपूर.Body Impact Less Sleep: तुम्हीही रात्री फक्त 2 तास झोपताय? जाणून घ्या शरीरावर काय परिणाम होतात .स्लीप टुरिजम ही माझ्यासाठी डिजिटल डिटॉक्सची संधी आहे. या ट्रेंडमध्ये मोबाईलपासून दूर राहण्याची उत्तम संधी दिसते. रिसॉर्ट्समध्ये फोन वापरण्याला मर्यादा असते, ज्यामुळे शांत वातावरणाचा अनुभव मिळतो. तसेच यामुळे स्वत:कडे लक्ष देण्याचा मार्ग मिळतो. यात शरीर आणि मन दोन्ही रीसेट करता येतात.- विनम पाचखेडे, ट्रॅव्हलर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.