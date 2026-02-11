नागपूर

Washim News: लुसीने लावला अवघ्या दोन तासांत खुनाचा छडा; श्वान पथकाने दाखवली अफलातून कामगिरी!

Lucy Sniffer Dog solves murder case in Two hours: लुसीच्या चपळतेने दोन तासांत खुनाचा उलगडा; वाशीम पोलिसांची कौतुकास्पद कामगिरी
Police Dog Lucy Helps Trace Accused in Record Time

Police Dog Lucy Helps Trace Accused in Record Time

सकाळ वृत्तसेवा
वाशीम : वाशीम शहरातील पंचशील नगर परिसरात घडलेल्या खुनाच्या घटनेचा अवघ्या दोन तासांत छडा लावत जिल्हा पोलिस दलातील डॉग स्कॉडमधील ‘लुसी’ या श्वानाने आपली चपळता व हुशारी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.

