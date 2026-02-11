Washim News: लुसीने लावला अवघ्या दोन तासांत खुनाचा छडा; श्वान पथकाने दाखवली अफलातून कामगिरी!

वाशीम : वाशीम शहरातील पंचशील नगर परिसरात घडलेल्या खुनाच्या घटनेचा अवघ्या दोन तासांत छडा लावत जिल्हा पोलिस दलातील डॉग स्कॉडमधील ‘लुसी’ या श्वानाने आपली चपळता व हुशारी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...\rसोमवारी (ता. ९) रोजी रात्री सुमारे ११ वाजता शहर पोलिस ठाण्याच्या गस्ती पथकाला पंचशील नगर भागात एक इसम रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला. याबाबत तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुज तारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला असता सदर इसमाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. मृत व्यक्तीची ओळख राजू तुळशीराम कांबळे (वय ४५, रा. पंचशील नगर) अशी पटली. .घटनास्थळी जिल्हा पोलिस दलातील डॉग स्कॉडमधील लुसी या प्रशिक्षित श्वानाला पाचारण करण्यात आले. लुसीने घटनास्थळी पडलेल्या वस्तूंवरून थेट माग काढत आरोपीच्या घराजवळ संकेत दिले. त्यानुसार तपास केला असता यश गजानन तोमर (वय २०) हा मुख्य आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपी घटना स्थळावरून फरार झाला असला तरी लुसीने दिलेल्या अचूक मागावरून पोलिसांनी एका रात्रीत आरोपीला अटक करण्यात यश मिळवले. .Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...विशेष म्हणजे, जिल्हा पोलिस दलातील श्वान लुसी हिला यापूर्वीही राज्यस्तरीय पोलिस तपास कार्यात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल ‘सुवर्ण पदकाने’ सन्मानित करण्यात आले आहे. लुसीचे प्रशिक्षक पोलिस उपनिरीक्षक शेषराव शेजूळकर व सुभाष इंगोले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लुसी सातत्याने गुन्हे उघडकीस आणण्यात मोलाची भूमिका बजावत आहे. जिल्हा पोलिस दलाच्या या यशस्वी कामगिरीमुळे नागरिकांत समाधान व्यक्त होत असून लुसीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.