ST news: एसटीचा पैसा खासगी तिजोरीत! ;महामंडळाला कोट्यवधींचे नुकसान ;प्रवाशांच्या रिचार्जवरील रक्कमही कपात

नागपूर: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या ‘एनसीएमसी’ कार्डमधील कोट्यवधी रुपये महामंडळाऐवजी खासगी कंपनीच्या तिजोरीत जमा होत आहेत. यामुळे एसटीचे आर्थिक नुकसान होत असून प्रवाशांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. ही रक्कम महामंडळाच्या खात्यात जमा व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना आक्रमक झाली आहे. राज्यात सुमारे ६ कोटी सवलतधारक प्रवासी असून आतापर्यंत १ कोटी २० लाख प्रवाशांनी नॅशनल कॉमन मोबिलीटी कार्ड (एनसीएमसी) कार्ड घेतले आहे. .भविष्यात ५ कोटी प्रवाशांनी कार्डमध्ये प्रत्येकी किमान ५०० रुपये शिल्लक ठेवल्यास सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे संचित मूल्य निर्माण होऊ शकते. परंतु, प्रवाशांच्या या सर्व रिचार्जची रक्कम थेट एसटी महामंडळाच्या खात्यात जमा न होता ‘ई-बिक्स’ या खासगी कंपनीच्या खात्यात जमा होत आहे. एनसीएमसी कार्ड नोंदणीसाठी ठरवून दिलेल्या १९९ रुपये मूल्यासंदर्भात, ‘ई-बिक्स’च्या प्रतिनिधींनी ५० ते १०० रुपये अतिरिक्त वसूल केल्याने प्रवाशांमध्ये अविश्वास निर्माण झाल्याचे एसटी कामगार सेनेचे म्हणणे आहे. महामंडळाने १ सप्टेंबरपासून बसमध्ये कार्ड अनिवार्य केले होते..एसटीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची मागणी रिचार्ज कपातीचा विचार केल्यास, वाहकाकडून १०० रुपयांचा रिचार्ज केल्यास ०.९० रुपये फी आणि ०.१६ रुपये जीएसटी अशी १.०६ रुपयांची कपात होऊन ९८.९४ रुपये जमा होतात. तर खासगी एजंटकडून रिचार्ज केल्यास ११.८० रुपये फी आणि १.०६ रुपये जीएसटी अशी १२.८६ रुपयांची वजावट होऊन केवळ ८७.१४ रुपये जमा होतात..प्रवाशांच्या पैशांची नैतिक व सार्वजनिक जबाबदारी एसटी महामंडळावर येत असली, तरी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मात्र खासगी कंपनीला मिळत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा खासदार अरविंद सावंत यांनी केला आहे. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन हा निधी थेट महामंडळाच्या अधिकृत खात्यात जमा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नंतर १ ऑक्टोबरपर्यंत त्याची मुदत वाढविली होती. हा कालावधी सुद्धा संपला असल्याने कार्ड आता अनिवार्य होणार आहे..‘एनसीएमसी’ कार्डच्या संचित मूल्याची रक्कम थेट महामंडळाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा करण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी. प्रवाशांच्या पैशाची संपूर्ण सुरक्षा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करून याबाबत शासनाने योग्य धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. - अरविंद सावंत, खासदार तथा अध्यक्ष- महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.