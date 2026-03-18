Maharashtra Education Decision: राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! आरटीई प्रवेशाची अंतराची अट अखेर रद्द; पालकांना २५ मार्चपर्यंत अर्जाची संधी!

नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील (आरटीई) 'घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतची शाळा' ही अट राज्य शासनाने रद्द केली आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील शाळेसाठी देखील अर्ज करता येणार आहे. या निर्णयाबाबत राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शासनाने माहिती दिली. तसेच, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवत २५ मार्च करण्यात आली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे आणि वैभव कांबळे यांनी या अटीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या याचिकेत १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्या निर्णयानुसार मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ नुसार प्रवेशासाठी एक किलोमीटरची जाचक भौगोलिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती..सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुणे येथील प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी सादर केलेले पत्र पूर्वीच्या आदेशाच्या विरोधाभासी असल्याचे नमूद केले होते. तसेच, मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणाऱ्या या कायद्याच्या तरतुदींनुसारच निर्णयात कारवाई करावी, असे स्पष्ट केले होते. .आज राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेले नवे पत्र सादर करत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी एक किलोमीटर अंतराची अट रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आल्याची माहिती दिली. याचिकेचा उद्देश पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ जयना कोठारी, ॲड. पायल गायकवाड आणि ॲड. दीपांकर कांबळे यांनी बाजू मांडली..अर्ज केलेल्यांनाही दिलासायापूर्वी आरटीई अंतर्गत अर्ज केलेले विद्यार्थीही या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात, असे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच अर्जाची अंतिम मुदत २५ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. १६ मार्चपर्यंत अर्ज केलेल्या पालकांना त्यांच्या अर्जात बदल करण्यासाठी 'अनकन्फर्म' करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. यामुळे, ते नव्या अटींनुसार आवश्यक दुरुस्ती करून पुन्हा अर्ज 'कन्फर्म' करू शकतील.