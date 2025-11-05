BSc Nursing Colleges: पायाभूत सुविधाच नाही, विद्यार्थी शिकणार कसे?; राज्यातील बीएससी नर्सिंग कॉलेजेसवर; प्राचार्य, उपप्राचार्यांची सक्तीने नियुक्ती

-केवल जीवनतारे नागपूर: राज्यात पाच शासकीय बीएससी नर्सिंग कॉलेज २० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांची प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता प्रत्येकी ५० आहे. मात्र, नव्याने घोषित सात कॉलेजेसमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असूनही प्रती कॉलेज शंभर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याही पेक्षा आश्चर्यकारक बाब म्हणजे या सर्व बाराही कॉलेजेसमध्ये प्राचार्य, उपप्राचार्यांची आर्थिक लाभाशिवाय जणू सक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.राज्यात मुंबईत जे. जे. हॉस्पिटल, आयएनई, नांदेड, औरंगाबाद, पुणे आणि नागपूर येथे शासनाचे बीएससी नर्सिंग कॉलेज आहेत. सर्व ठिकाणी प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक प्रभारावर कार्यरत होते. या कॉलेजेसची प्रवेश क्षमता १०० पर्यंत वाढविण्याचा जुनाच प्रस्ताव होता. मात्र, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करीत नवीन सात कॉलेजेसची घोषणा केली. त्या ठिकाणी प्राचार्य आणि उपप्राचार्य पद कायमस्वरूपी निर्माण न करता उसनवारीवर नियुक्ती करण्यात आली..त्या सात कॉलेजमध्ये १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. विशेष असे की, प्रभारावरील प्राचार्य, उपप्राचार्यासहित प्राध्यापकांना कोणताही अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे, यामुळे हे पद सक्तीनेच स्वीकारावे अशीच शासनाची भूमिका दिसून येते..‘स्टाफ नर्स’ बनल्या ‘शिक्षक’सध्या राज्यातील १२ बीएससी नर्सिंग कॉलेजमध्ये दरवर्षी ९५० प्रशिक्षणार्थी परिचर्या प्रशिक्षणाला दरवर्षी प्रवेश घेतात. चार वर्षांत सुमारे चार हजार प्रशिक्षणार्थी आहेत. यांना शिकवण्यासाठी पदनिर्मिती न केल्यामुळे संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एमएससी उत्तीर्ण ‘स्टाफ नर्स’ला सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक किंवा पाठ्यनिर्देशक असे शिक्षकांचे पद देऊन त्यांना बीएससी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या कामाला जुंपले आहे. यामुळे रुग्णालयातील परिचर्या सेवेतील मनुष्यबळ कमी झाले. याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होण्याची शक्यता आहे. गोंदियामध्ये ८ स्टाफ नर्स शिकवू लागल्या आहेत. हीच स्थिती राज्यभरात असल्याची माहिती पुढे आली आहे..जुन्या नर्सिंग कॉलेजमध्ये ‘ट्यूटर’ शिकवतात. अशाप्रकारे नर्सिंग अभ्यासक्रमातील नियमांना शासनाकडूनच हरताळ फासली जात आहे. यासंदर्भात ग्रॅज्युएट नर्सेस टीचर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र कोलते यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी इंडियन नर्सिंग कौन्सिलच्या नियमानुसार बीएससी नर्सिंग कॉलेजची पदभरती करण्याची मागणी केली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...इंडियन नर्सिंग कौन्सिलनुसार अपेक्षित मनुष्यबळप्राचार्य -१उपप्राचार्य -१सहाय्यक प्राध्यापक-२सहयोगी प्राध्यापक-४पाठ्यनिर्देशक -२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.