Sudhakar Kohale: उमेदवारी जाहीर होताच कोहळे थेट फडणवीस-गडकरींच्या भेटीला; नेत्यांचा घेतला आशीर्वाद

नागपूर : विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर होताच माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. उमेदवारीची संधी दिल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांचे आभार मानत कोहळे यांनी त्यांचे आशीर्वाद घेतले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मुख्यमंत्री फडणवीस यांची त्यांनी शासकीय निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या महालातील निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. गडकरी हे आपले आदर्श नेते आणि मार्गदर्शक असल्याचे कोहळे यांनी समाज माध्यमावरील पोस्टमध्ये नमूद केले आहे..दोन्ही नेत्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवत विधान परिषदेची उमेदवारी दिली. पदवीधरांच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि हक्कांसाठी प्रामाणिकपणे कार्य करीत ही जबाबदारी पूर्ण निष्ठेने पार पाडण्याचा माझा संकल्प आहे. मिळालेल्या संधीचे रूपांतर सेवेत आणि जनतेने ठेवलेल्या विश्वासाचे रूपांतर कार्यात करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे कोहळे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.गडकरी यांच्या भेटीवेळी आमदार डॉ. राजीव पोतदार उपस्थित होते, तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीवेळी आमदार समीर मेघे, डॉ. राजीव पोतदार, परिणय फुके, माजी आमदार विकास कुंभारे, महापौर नीता ठाकरे, माजी आमदार सागर मेघे आणि मनपातील सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.