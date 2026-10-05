नागपूर

Sudhakar Kohale: उमेदवारी जाहीर होताच कोहळे थेट फडणवीस-गडकरींच्या भेटीला; नेत्यांचा घेतला आशीर्वाद

Sudhakar Kohale Meets Fadnavis and Gadkari After Candidature: उमेदवारी जाहीर होताच सुधाकर कोहळे फडणवीस-गडकरींच्या भेटीला
Nagpur Graduates Constituency Candidate Sudhakar Kohale Meets Fadnavis and Gadkari After Receiving BJP Candidature in Nagpur

Nagpur Graduates Constituency Candidate Sudhakar Kohale Meets Fadnavis and Gadkari After Receiving BJP Candidature in Nagpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर होताच माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. उमेदवारीची संधी दिल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांचे आभार मानत कोहळे यांनी त्यांचे आशीर्वाद घेतले.

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