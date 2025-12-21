Chandrapur : पक्षानंच माझी ताकद कमी केली; चंद्रपुरात भाजपच्या पराभवानंतर मुनगंटीवारांच्या मनातली खदखद आली बाहेर

चंद्रपूर जिल्ह्यात भाजपला पराभवाचा मोठा धक्का बसला. या पराभवानंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट नाराजी व्यक्त केलीय. पक्षानेच माझी शक्ती कमी केली असं विधान मुनगंटीवार यांनी केलंय. काँग्रेसने त्यांच्या नेत्याला बळ दिलं पण आपल्या पक्षानं माझीच ताकद हिरावून घेतली. पक्षानं गटबाजाली पोषक असं वातावरण तयार केल्याचा हा परिणाम असल्याचं मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय..भाजपमध्ये गटबाजी होतेय याबाबत मुनगंटीवार यांनी उघड विधान केल्यानं खळबळ उडाली आहे. तसंच पक्षात इतर पक्षातून होणाऱ्या आयातीवरही त्यांनी जोरदार प्रहार केला. शनि शिंगणापूरनंतर आमचाच एकमेव पक्ष आहे ज्याचे दरवाजे उघडे ठेवलेले असतात असं मुनगंटीवार म्हणाले आहेत. चंद्रपुरात १० नगरपालिकांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली..Raigad : ठाकरेंचा नगराध्यक्ष शिंदेंच्या शिवसेनेनं फोडला, विजयानंतर तासाभरात पक्षांतराच्या हालचाली.सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, माझा पराभव स्वीकारतो. विजय झाला तर माजायचं नाही आणि पराभव झाला तर लाजायचं नाही. हे आमचं सूत्र आहे. काँग्रेसनं त्यांच्या नेत्याला शक्ती दिली. आमच्या पक्षाने माझी शक्ती हिरावून घेतली. या जिल्ह्यात गटबाजीला पोषक वातावरण होईल हे आमच्या पक्षाच्या धोरणात दिसलं. त्यातून १० नगरपालिकेत हा झटका अनुभवला..चंद्रपुरातील नगरपालिकांमध्ये भाजपच्या मोठ्या पराभवानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी पक्षात गटबाजी होत असल्याचा आरोप केला. तसंच पक्षात होणाऱ्या प्रवेशांवरही त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केलीय. आम्ही पक्ष म्हणून जे सूत्र अवलंबलंय त्यानुसार शनिशिंगणापूरनंतर आमचाच एकमेव पक्ष असा आहे ज्याला दरवाजाच नाहीय. त्यामुळे कुणीही पक्षात येत असल्याचं मुनगंटीवार म्हणालेत..दरम्यान, चंद्रपुरात भाजपच्या पराभवानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देतान मुनगंटीवार यांना डिवचलंय. ते म्हणाले की, चंद्रपुरात भाजपचा पराभव झाला आहे. जिथं पराभव करायचा होता तिथं पराभव केलाय. मुनगंटीवारांसारखे काटे दूर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.