Supriya Sule: नैतिक कर्तव्यांचा सरकारला विसर: खासदार सुप्रिया सुळे; भाजपने फोडाफोडीचा ‘ट्रेंड’ आणला

नागपूर : ''राज्य आर्थिक डबघाईस गेले आहे. यानंतरही सरकार निधीची उधळपट्टी करीत आहे. त्यावेळी गुन्हेगारी, बेरोजगारी व आत्महत्यांचा आकडा वाढत आहे. आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक प्रश्न सोडविण्यात सरकारला रस नाही. नैतिकतेचा विसर पडलेल्या या सरकारने असंस्कृतपणाचा कळस गाठला आहे,'' अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि कौटुंबिक सोहळ्यानिमित्त नागपुरात आल्या असता रविवारी त्यांनी प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. सुळे यांनी यावेळी सरकारसह भाजपवर चौफेर हल्ला चढविला. भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अयोग्य पद्धतीने तुकडे केल्याचा आरोप करीत त्यांनी धोरणांची अंमलबजावणी, सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकारणात आलेल्या पक्षांना दुर्दैवाने न्यायालयात गुंतविल्याचे सांगितले. भाजपने फोडाफोडीचा नवा 'ट्रेंड' आणला असून, काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत भाजपने फोडाफोडी चालविली आहे. भाजपचे हे उद्योग लोकशाहीसाठी घातक आहेत, असेही त्या म्हणाल्या..सलिल देशमुख लवकरच प्रचारातमाजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबातील कलहावर बोलताना सलिल देशमुख लवकरच प्रचारात दिसतील, असा दावा सुळे यांनी केला. ते आमच्या पक्षाची साथ सोडणार नाहीत, असेही त्या म्हणाल्या..सुसंस्कृत वक्ता दाखवा!''अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्या काळात भाजप सुसंस्कृतपणासाठी ओळखला जायचा. भाजप नेते संसदेत बोलायला उभे झाले की, विरोधकांनाही त्यांच्याकडून होणारी टीका ऐकून घेण्याची उत्सुकता असायची. प्रकाश जावडेकर, निर्मला सीतारामन यांच्यासारखे प्रवक्ते होते. आज प्रवक्त्यांची नावेही सांगता येणार नाहीत. संसदेत सुसंस्कृतपणे बोलणारा भाजपचा एकतरी वक्ता दाखवा,'' असे आव्हान सुप्रिया सुळे त्यांनी दिले.