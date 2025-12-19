Nagpur Tank Tower: मोठी घटना! नागपुरात पाण्याच्या टाकीचा टॉवर कोसळला; ३ जणांचा मृत्यू, अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले

नागपुरमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. नागपूरच्या बुटीबोरी एमआयडीसीमधील अवडा कंपनीत शुक्रवारी टँक टॉवर कोसळून तीन कामगारांचा मृत्यू झाला. काही कामगार टॉवरखाली अडकल्याचे मानले जात आहे. अपघात झाला तेव्हा अवडा सोलर पॅनेल बनवत होते. या घटनेत ११ कामगार जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेत तीन कामगार गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आहे. अवाडा कंपनीत सौर पॅनेलचे उत्पादन सुरू होते. बांधकाम कामगार एका पाण्याच्या टाकीजवळ काम करत होते आणि टाकी कोसळली आणि त्यांचे चिरडले गेले. एमआयडीसी बुटीबोरी परिसरातील एका सोलर पॅनल उत्पादन कारखान्यात सकाळी ९:३० वाजता ही घटना घडल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..School Punishment Ban: ‘छडी लागे छमछम’ आता इतिहासजमा! शाळांमध्ये शिक्षेवर सक्त बंदी.त्यांनी सांगितले की, अवदा इलेक्ट्रो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीच्या कारखान्यातील एक मोठी पाण्याची टाकी कोसळली आणि ढिगाऱ्याखाली लोक गाडले गेले. या अपघातात किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..या अपघातामुळे परिसरात घबराट पसरली आहे . शेजारी मदत करण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मदत करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ परिसर सील केला आणि बाहेरील लोकांना प्रवेशबंदी केली. या अपघातामुळे एमआयडीसी परिसरातील काम विस्कळीत झाले आहे आणि स्थानिक प्रशासनाने कामगारांच्या सुरक्षिततेला आणि बचाव कार्याला प्राधान्य दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.