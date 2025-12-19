नागपूर

Nagpur Tank Tower: मोठी घटना! नागपुरात पाण्याच्या टाकीचा टॉवर कोसळला; ३ जणांचा मृत्यू, अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले

MIDC Tank Tower Collapse News: नागपूरच्या बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात एक मोठी दुर्घटना घडली. अवडा कंपनीच्या आवारातील एक टँक टॉवर अचानक कोसळल्याने परिसरात घबराट पसरली.
नागपुरमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. नागपूरच्या बुटीबोरी एमआयडीसीमधील अवडा कंपनीत शुक्रवारी टँक टॉवर कोसळून तीन कामगारांचा मृत्यू झाला. काही कामगार टॉवरखाली अडकल्याचे मानले जात आहे. अपघात झाला तेव्हा अवडा सोलर पॅनेल बनवत होते. या घटनेत ११ कामगार जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे.

