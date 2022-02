नागपूर : कोंढाळीत भीषण अपघात; महिलेसह दोन पुरुषांचा जागीच मृत्यू

By

कोंढाळी (जि. नागपूर) : नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय मार्गावरील कोंढाळी नजीकच्या निर्मल सूत मिलच्या समोर शनिवारी (ता. १२) दुपारी १२.१५ वाजताच्या सुमारास भीषण अपघात (Terrible accident in Kondhali) झाला. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका महिलेसह दोन पुरुषांचा समावेश आहे. ही घटना कारचा टायर फुटल्याने घडली. (Three killed in Nagpur road mishap)

प्राप्त माहितीनुसार, अमरावतीकडून नागपूरकडे जाणारी एमपी २०, सीएच ३०४१ क्रमांकाच्या कारचा टायर निर्मल सूत मिलच्या समोर फुटला. टायर फुटल्याने (Terrible accident in Kondhali) महिला कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. यामुळे कार रस्ता दुभाजकावरून पलटी होऊन दुसऱ्या बाजूला फेकल्या गेली. यामुळे महिलेसह दोन पुरुषांचा जागीच मृत्यू (three people died) झाला.

अपघात एवढा भीषण होता की कारमधील दोन पुरुष व महिलेचे डोकं चेंदामेंदा (Road Accident) झाले. तसेच कारचेही मोठे नुकसान झाले. घटनेची माहिती मिळताच कोंढाळीचे ठाणेदार चंद्रकांत काळे व महामार्ग सुरक्षा पोलिस ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रस्ता सुरळीत केला व गंभीर जखमी चालक महिलेला उपचारासाठी नागपूरला रेफर केले. अपघाताचा पुढील तपास पोलिस करीत आहे.