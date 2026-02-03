Nagpur News: टीईटीने केली तीन हजारांवर शिक्षकांची कोंडी! अनुकंपाधारकांना पाच वर्षांची अट; अन्यथा सेवा प्रथम नियुक्तीपासून धरणार!

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षक संवर्गातील पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांपैकी मोठ्या संख्येने शिक्षकांकडे अद्याप टीईटी प्रमाणपत्र नसल्याचे समोर आले आहे. चार हजार शिक्षकांपैकी केवळ ७०० शिक्षक टीईटीधारक असून उर्वरित ३ हजार ३०० शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) तसेच विस्तार अधिकारी या पदांवर पदोन्नती देताना आता टीईटी प्रमाणपत्राशिवाय कोणतीही सवलत मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार टीईटी आणि पदोन्नतीसाठी आवश्यक विहित शैक्षणिक अर्हता या दोन्ही अटी अंतिम मानल्या जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १९ जानेवारी रोजी पत्र निर्गमित करून ते शिक्षण संचालकांना पाठविले आहे. या पत्रानुसार सरसकट पदोन्नतीची पद्धत रद्द करण्यात आली असून टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पुढील पदासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे..दरम्यान, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी शासनाने वेगळी तरतूद केली आहे. अनुकंपा संवर्गातील शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्तीपासून गृहित धरण्यात येणार असल्याचे शासन आदेशात नमूद आहे. पुढील टप्प्यात अनुकंपाधारकांच्या यादीत त्यांची ज्येष्ठता शेवटच्या क्रमांकावर टाकण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शिक्षकास त्याच्या मूळ पात्रतेनुसार अन्य पद देण्याची तरतूदही शासन आदेशात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत अनुकंपाधारक शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून टीईटी परीक्षेसाठी तयारी करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे उभे राहिले आहे..टीईटीच्या नावाखाली हजारो शिक्षकांच्या सेवांवर गंडांतर आणले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून प्रशासन हात झटकत आहे. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन अटळ आहे.-प्रवीण फलके, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना, नागपूर.Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.टीईटीच्या नावाखाली हजारो शिक्षकांच्या सेवांवर गंडांतर आणले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून प्रशासन हात झटकत आहे. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन अटळ आहे. भरतीच्या वेळी टीईटीची अटच नव्हती. आज सेवा काळात अचानक ती लादणे म्हणजे सरळ अन्याय आहे. शासनाने आपल्या धोरणात्मक चुकांची किंमत शिक्षकांकडून वसूल करू नये.-परसराम गोंडाणे, मुख्य संघटन सचिव, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.