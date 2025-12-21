नागपूर

Accident News:'अपघातात आर्टिकामधील तिघे ठार तर दोन जखमी'; धरणगाव-धुपेश्वर रोडवरील घटना, चालकाचे नियंत्रण सुटल अन्..

Maharashtra fatal car Accident Detailed Report: धरणगाव-धुपेश्वर रोडवरील भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू, दोन जखमी
Tragic Mishap: Ertiga Accident Claims Three Lives in Jalgaon District

Tragic Mishap: Ertiga Accident Claims Three Lives in Jalgaon District

eSakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मलकापूर: धरणगाव-धुपेश्वर रोडवर चारचाकी वाहन चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने तीन जण ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज २१ डिसेंबर रोजी दुपारी ३.३० वा. दरम्यान घडली. या घटनेने शहरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Vehicle
accident
district
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com