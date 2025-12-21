Accident News:'अपघातात आर्टिकामधील तिघे ठार तर दोन जखमी'; धरणगाव-धुपेश्वर रोडवरील घटना, चालकाचे नियंत्रण सुटल अन्..

मलकापूर: धरणगाव-धुपेश्वर रोडवर चारचाकी वाहन चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने तीन जण ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज २१ डिसेंबर रोजी दुपारी ३.३० वा. दरम्यान घडली. या घटनेने शहरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.याबाबत असे की, शहरातील पाच युवक मारूती अर्टीका गाडी क्र. एमएच १२ जेसी ७५०८ ने धुपेश्वरकडे जात होते. दरम्यान धरणगाव-धुपेश्वर दरम्यान वाहन चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने सदर गाडी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जोरदार आदळून रस्त्याच्या खाली उतरली. .ही धडक एवढी भीषण होती की यामध्ये गाडीतील रूद्र उमेश पवार (वय १९) रा.सावजी पैâल व विनायक जनार्धन अत्तरकार (वय २०) रा.लक्ष्मीनगर हे दोघे जागीच ठार झाले. तर यातील गंभीर जखमी गणेश दीपक इंगळे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर प्रशांत राजू वनारे, तक्ष धुरंधर या दोन जखमवर उपचार सुरू आहेत. .घटनेची माहिती मिळताच मलकापूर येथून अनेकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. तर शहर पोलीस निरीक्षक गणेश गिरी हे सुध्दा पोलीस ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना पोलीस व उपस्थितांच्या मदतीने तातडीने उपचारार्थ मलकापूर येथील रूग्णालयात उपचारार्थ हलविण्यात आले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित... एकीकडे शहरात नगरपालिका निवडणुकांच्या निकालाची धामधूम सुरू असतांना घडलेल्या अपघाताच्या घटनेने व दोन युवकांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.