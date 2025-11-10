नरभक्षक वाघाने अक्षरश: लचके तोडले, वृद्धाचे शीर, हात, पाय वेगवेगळे सापडले; चंद्रपुरात हादरवून टाकणारी घटना

चंद्रपूरमध्ये वाघाच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मेंडकी वनक्षेत्रात वाघाने अक्षरश शरीराचे तुकडे तुकडे केल्याचं आढळून आलंय. या घटनेनं खळबळ उडाली असून वनअधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून चंद्रपूरमध्ये काही भागात वाघाच्या हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. चिमूर वन परिक्षेत्रात दोन महिन्यात तिघांचा बळी गेला आहे. यातच आता मेंडकी वनपरिक्षेत्रात घडलेल्या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय..मेंडकी वनक्षेत्रात नरभक्षक वाघानं एका ६५ वर्षीय वृद्धावर हल्ला केला. यात वृद्धाचा मृत्यू झाला आहे. हा हल्ला अत्यंत भीषण असा आहे. वाघाने वृद्धाच्या शरीराचे अवयव वेगवेगळे केले होते. दोन दिवसांपूर्वी ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येतंय. भास्कर गोविंदा गजभिये असं वृद्धाचं नाव असून ते मेंडकी इथं राहत होते..Pune : बिबट्या हल्ला करतो, नरडीचा घोट घेतो; शेतकऱ्यांवर गळ्यात लोखंडी खिळ्यांचे पट्टे घालण्याची वेळ.भास्कर गजभिये यांच्यावर वाघाने केलेला हल्ला हादरवून टाकणारा आहे. त्यांचं शीर एका बाजूला, हात, पायांचे अवशेष वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळून आले आहेत. त्यांच्या मृतदेहाचे वेगवेगळे तुकडे एकत्र करून पंचनामा करण्यात आलाय. मृतदेहाचे अवशेष पोस्टमार्टमसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत..मेंडकी वनक्षेत्रातील वन अधिकारी मणिकंद रामानुजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी वाघाने हल्ला केल्याची घटना घडल्याचं सांगण्यात येतंय. या घटनेची चौकशी वन विभागाकडून केली जात आहे. वाघाने केलेला हल्ला भीषण असा आहे. वाघाच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील अशी माहिती मणिकंद रामानुजन यांनी दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.