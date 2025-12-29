नागपूर

शालार्थ आयडी घोटाळा! शिक्षणाधिकारी टोलकरांच्या अटकेमुळे अनेकजण येणार अडचणीत; अनेक अधिकारी, कर्मचारी धास्तावले..

Mahayuti Seat sharing Talks Nearing completion: शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षण विभागात खळबळ; काटोलकरांच्या अटकेमुळे अधिकारी धास्तावले.
Shalarth ID Scam: Arrest of Education Officer Tolkar Triggers Panic

Shalarth ID Scam: Arrest of Education Officer Tolkar Triggers Panic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांनी अटक करण्यात आली. त्यांच्याशी संबंधित शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी चांगलेच धास्तावले असल्याची चर्चा आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
scam
Education Department
district
Corruption Case
government employees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com