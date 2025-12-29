शालार्थ आयडी घोटाळा! शिक्षणाधिकारी टोलकरांच्या अटकेमुळे अनेकजण येणार अडचणीत; अनेक अधिकारी, कर्मचारी धास्तावले..

नागपूर: शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांनी अटक करण्यात आली. त्यांच्याशी संबंधित शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी चांगलेच धास्तावले असल्याची चर्चा आहे. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...शालार्थ आयडी घोटाळा मार्चमध्ये समोर आला होता. आतापर्यंत २६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अटकसत्र सुरू आहे. नुकतेच शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना अटक करण्यात आली..त्यांच्या अटकेमुळे प्रमाथिक, माध्यमिक शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय आणि वेतन पथक अधीक्षक विभागातील काही कर्मचाऱ्यांची आपले नाव जोडले जाऊ नये, यासाठी खटाटोप चालविल्याची चर्चा सुरू आहे. काटोलकर यांना पोलिस कोठडीही मिळाली होती.पोलिसांना त्यांनी काय माहिती किंवा स्पष्टीकरण दिले, हे स्पष्ट होऊ शकले नसले, तरी हे प्रकरण व काटोलकरांशी संबंधित असलेल्या कर्मचारी चांगलेच धास्तावल्याची चर्चा आहे..माध्यमिक विभागाची चौकशीनागपुरात असताना काटोलकर यांच्याकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाची जबाबदारी होती. काही काळ त्यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभारही होता. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून पगार बिलावर सही केल्याने त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.माध्यमिकमध्ये शिक्षण विभागातील नियुक्तीच्या संदर्भातील चौकशीही राज्यस्तरीय विशेष तपास पथकाकडून होत आहे. त्यामुळे माध्यमिकमध्येही असाच प्रकार झाल्याचा संशय आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाशी संबंधित किंवा प्राथमिक शिक्षण विभागाशी संबंधित माहिती त्यांच्याकडून देण्यात आल्यास अनेकांची अडचण होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.