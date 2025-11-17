नागपूर

Truck Catches Fire: 'ट्रकला आग लागून २९ गायी भस्मसात'; नागपुरातील कत्तलखान्यासाठी गायींची बेकायदा वाहतूक, नेमकं काय घडलं..

Tragic Incident in Nagpur: ट्रकमधील कागदपत्रांनुसार चालकाचे नाव मोहम्मद नासिर मोहम्मद रजा (रा. महेंद्रनगर, टेका नाका) असल्याचे आढळले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस हवालदार श्रीकांत बोरकर तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. तोवर ट्रकसह २९ गायींचा कोळसा झाला.
“Illegal Cow Transport Ends in Blaze: Nagpur Truck Fire Destroys 29 Cows”

“Illegal Cow Transport Ends in Blaze: Nagpur Truck Fire Destroys 29 Cows”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कळमेश्वर-ब्राम्हणी: अचानक आग लागून ट्रकसह तब्बल २९ गायी भस्मसात झाल्या. ही घटना रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास फेटरी बसस्थानकाजवळ घडली. गायींना कत्तलीसाठी नेत असताना ट्रकने पेट घेतला.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
fire
Fire Accident
Cow
district
Transport
Truck
Cattle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com