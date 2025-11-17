Truck Catches Fire: 'ट्रकला आग लागून २९ गायी भस्मसात'; नागपुरातील कत्तलखान्यासाठी गायींची बेकायदा वाहतूक, नेमकं काय घडलं..

कळमेश्वर-ब्राम्हणी: अचानक आग लागून ट्रकसह तब्बल २९ गायी भस्मसात झाल्या. ही घटना रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास फेटरी बसस्थानकाजवळ घडली. गायींना कत्तलीसाठी नेत असताना ट्रकने पेट घेतला. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मिळालेल्या माहितीनुसार, काटोलहून एमएच ४०/सीडी ५०४४ क्रमांकाच्या ट्रकमध्ये ३७ गायींना कोंबून नागपुरातील कत्तलखान्याकडे नेले जात होते. फेटरीजवळ ट्रकचा टायर घासल्याने आग लागली.काही क्षणांतच संपूर्ण ट्रकने पेट घेतला. आग लागल्याचे लक्षात येताच ट्रकमालक आणि चालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याची माहिती आहे. .ट्रकमधील कागदपत्रांनुसार चालकाचे नाव मोहम्मद नासिर मोहम्मद रजा (रा. महेंद्रनगर, टेका नाका) असल्याचे आढळले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस हवालदार श्रीकांत बोरकर तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. तोवर ट्रकसह २९ गायींचा कोळसा झाला. घटनेत ८ गायी गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांना उपचारासाठी राऊळगाव गौशाळेत रवाना करण्यात आले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...कत्तलखान्यात गायींची बेकायदा वाहतूक वाढत असून वाहनांमधून गायी लपवून नेण्याच्या घटना नियमितपणे घडत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. पोलिस निरीक्षक मनोज काळबांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.