नागपूर : घरातील कपाटातून पाच ते सहा बॅगमध्ये भरून आणलेली तब्बल तीन कोटी ७४ लाख रुपयांची रोख रक्कम गाडीत ठेवताच, लुटारूंनी सशस्त्र दरोडा टाकून कारसह रक्कम घेऊन पसार झाले. ही घटना शांतीनगर ठाण्याच्या हद्दीतील तुलसीनगर परिसरात मंगळवारी (ता. १७) मध्यरात्री दीड वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. या प्रकरणी शांतीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.सुरेश कुमार पुखराज परमार (वय ३१, रा. शंकर निवास, तुलसीनगर, शांतीनगर, नागपूर, मूळ रा. राजस्थान) हे नवी मुंबईतील वाशी येथील ‘माँ अर्बुदा ट्रेडिंग कंपनी’मध्ये आर्थिक व्यवहारांचे काम पाहतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेश परमार अन्नधान्याच्या अडत व्यवसायातून जमा झालेली तीन कोटी ७४ लाख रुपयांची रोकड त्यांनी टप्प्याटप्प्याने घरातील बेडरूममधील अलमारीत ठेवली होती. ही रक्कम जालन्यात राहणारे त्यांचे भाऊ सोहन मोतीलाल परमार यांच्याकडे पाठवायची होती. मंगळवारी रात्री सोहन परमार यांनी व्हॉट्सॲप कॉल करून रोकड नेण्यासाठी जालन्यातून मोहनराव यांना एमएच २० एचएच २३६९ या गाडीसह नागपुरात पाठविल्याचे सांगितले. मध्यरात्री एकच्या सुमारास मोहनराव शंकर निवास येथे पोहोचले. त्यानंतर सुरेश कुमार, त्यांचे साथीदार ललित कुमार आणि सिद्धांत निकम यांनी पाच ते सहा बॅगमधील रोकड गाडीच्या डिक्कीत आणि सीटखालील विशेष जागेत ठेवली..पहाटे दीडच्या सुमारास चालक मोहनराव गाडी बाहेर काढत असताना पार्किंगच्या गेटजवळ अचानक पांढऱ्या रंगाची कार अचानक आडवी आली. त्यातून तोंडाला काळे कपडे बांधलेले तीन ते चार जण युवक उतरले. त्यांच्यापैकी काहींच्या हातात चाकू, तर एकाकडे लाकडी लाठी होती. लुटारूंनी ललित कुमार यांच्या हातावर चाकूने वार करून डोळ्यांत स्प्रे मारला. चालक मोहनराव यांनाही मारहाण करून डोळ्यांत स्प्रे मारला. त्यानंतर त्यांच्या गळ्याला चाकू लावून जबरदस्तीने गाडीतून खाली उतरविले. हा प्रकार पाहून सुरेश कुमार आणि सिद्धांत निकम यांनी वरच्या मजल्यावर धाव घेतली. यादरम्यान रोख रकमेसह पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच सुरेश परमार यांनी शांतीनगर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..खैरी गावात सापडली कारपोलिसांनी तपास सुरू केला असता, गाडीतील जीपीएसच्या मदतीने शोध घेतला असता, त्यांना वाहन कामठी रोडच्या दिशेने जात असल्याचे कळाले. त्यांनी शोधमोहीम राबविली असता, खैरी गावाच्या पुढे एका निर्जन ठिकाणी गाडी सुरू अवस्थेत आढळली. तिचे सर्व दरवाजे उघडे होते. आतील साहित्य अस्ताव्यस्त होते. मात्र, तीन कोटी ७४ लाखांची रोकड गायब होती..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दरोड्यातील पैसे हवालाचे?सुरेश परमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते आर्थिक लेन-देन करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, इतकी मोठी रक्कम वाहनाने पाठविण्याचा प्रकार केवळ हवालातून होत असल्याने पोलिसांकडून दरोड्यातील रक्कम ही हवाल्याची आहे काय? याचा शोध घेत आहेत. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केला असता, त्यांनीही दुजोरा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.