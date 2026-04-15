नागपूर

Nagpur News: पाणी समजून टरपेंटाईन पिलं, दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; नागपूरमधील घटना

Child mistook turpentine for water: घरातील सदस्य इतर कामामध्ये व्यस्त असताना अद्विक हा खेळत-खेळत बाटलीजवळ गेला आणि त्याने टरपेंटाईन प्राशन केलं. त्यानंतर त्याची प्रकृती खालावली.
two year old child dies after drinking turpentine in nagpur

संतोष कानडे
नागपूरः नागपूरच्या वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पाणी समजून टरपेंटाईन पिल्याने दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. ही घटना बिडगाव येथे घडली आहे. अद्विक शाम भदाडे असं मृत चिमुकल्याचं नाव आहे.

