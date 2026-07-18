Uddhav Thackeray : भाजप मंदिर लुटारूंसोबत की रामरक्षकांसोबत? नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरे गरजले...

नागपूर : रामरक्षा म्हणणे जरी तुमचे काम असले तरी रामरक्षा करणे हे आमच काम आहे, आम्ही रामरक्षक आहोत. मनात भाव नाही आणि रामरक्षा म्हणत आहात, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लगावला..अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील कथित दान लुटीच्या विरोधात शनिवारी सायंकाळी नागपुरातील रामनगर येथील राम मंदिरात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने रामरक्षा पठण आणि महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या हिंदुत्वावर आणि भ्रष्टाचारावर जोरदार तोफ डागली. याप्रसंगी शिवसेना (उबाठा) चे खासदार संजय राऊत, खासदार अनिल देसाई, आमदार आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, कॉंग्रेसचे खासदार श्यामकुमार बर्वे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, काँग्रेस नेते सुनील केदार, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सलील देशमुख, शिवसेना संपर्कप्रमुख सतीश हरडे आणि जिल्हाप्रमुख किशोर कुमेरिया उपस्थित होते..Uddhav Thackeray Matoshree Meeting : मातोश्रीवर हजर रहा! नाशिकमधील फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या नगरसेवकांना सूचना, उद्धव ठाकरेंचा थेट हस्तक्षेप.मंदिर वही बनायेंगे, कशाला बनाने के बाद लुटण्यासाठी का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. आम्ही लुटारूंच्या विरोधात आहोत. आमची चेष्टा मस्करी करण्यापेक्षा फडणवीस यांनी लुटणाऱ्यांच्या बाजूने की राम रक्षा करणाऱ्यांच्या बाजूने आहात हे स्पष्ट करावे. हे आंदोलन राम रक्षा पाठ आहे की नाही हे बघण्यासाठी नाही. एखाद्या वर्गातील मॉनिटरसारखे बोलू नका. आज रामभक्तांना रामाचे संरक्षण करण्याची वेळ भाजपच्या काळात करावी लागते, यापेक्षा दुर्दैव नसल्याची टीकाही त्यांनी केली..सरसंघचालक मोहन भागवत यांना उद्देशून ते म्हणाले, ज्या पद्धतीने हे सरकार वागत आहे, मंदिरे लुटली जात आहेत. विद्यार्थ्यांशी कशा पद्धतीने वागत आहेत ते तुम्ही पाहत आहात. पेपर फुटत आहेत, पक्ष तर फोडले जात आहेत, पण आता मंदिरातल्या तिजोऱ्याही फोडल्या जात आहेत. हेच हिंदूराष्ट्र तुम्हाला पाहिजे होते का? असा सवाल ठाकरेंनी केला..Uddhav Thackeray: ''वांगचूक यांना पाठिंब्यासाठी २० जुलैला दिल्लीत यावे'', उद्धव ठाकरे यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांना आवाहन.तर भाजपला सवाल कराअयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन मंदिर आदी ठिकाणी घोटाळे झाले. साधू आज राग व्यक्त करत आहे. मला त्या गद्दारांनाही विचारायचे आहे. बाळासाहेबांचे विचार सोडल्याचा आरोप करत होतात. आता तुमच्यात हिंमत असेल तर तुम्ही भाजपला सवाल करा. त्यांच्या घरचे पाणके होऊ नका. तुमच्या अंगात हिंदुत्वाचं रक्त असेल तर मंदिर चोरांविरोधात भूमिका स्पष्ट करा, असे आवाहनही त्यांनी केले..हिंदू राष्ट्रात रामराज्य-शिवशाही अपेक्षितआमच्या हिंदू राष्ट्रात आम्हाला रामराज्य-शिवशाही अपेक्षित आहे. गोरगरिबांना, महिलांना, विद्यार्थ्यांना, तरुणांना न्याय देणे हे आमचे खरे हिंदू राष्ट्र आहे. कंत्राटदारांना अभय देणारे हिंदू राष्ट्र असू शकत नाही. त्यामुळे मोहन भागवत तुम्ही फेब्रुवारीत बोलला होतात की, या देशातले मुस्लीम सुद्धा हिंदूच आहेत आणि हिंदूंनी दोन ते तीन अपत्य जन्माला घातली पाहिजेत. पण ज्या तरुणांनी नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केली त्यांचे काय करणार? आणखी अपत्य जन्माला घालून तुम्ही पुन्हा त्यांनाही तसेच चिरडणार? हे हिंदू राष्ट्र आम्हाला अजिबात अपेक्षित नाही, असे ठाकरे म्हणाले..निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी कराठाकरे म्हणाले, राममंदिर देणगी चोरीचा प्रश्न आम्ही सोडणार नाही. महाराष्ट्रात सर्वत्र आंदोलन करण्यासह मी स्वत: अयोध्या आणि काशी विश्वनाथला जाईल. तिथे आम्ही महाआरती करू, तुम्ही एसआयटी चौकशीचे नाटक करू नका. या प्रकरणाचा प्रामाणिकपणे निकाल लावायचा असेल तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन करा. अभय ओकांसारखे निवृत्त न्यायाधीश नेमा, अशीही मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.