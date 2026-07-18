नागपूर

Uddhav Thackeray : भाजप मंदिर लुटारूंसोबत की रामरक्षकांसोबत? नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरे गरजले...

Uddhav Thackeray Targets BJP : नागपुरातील रामनगर येथील राम मंदिरात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने रामरक्षा पठण आणि महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
Uddhav Thackeray Targets BJP

Uddhav Thackeray Targets BJP

esakal

Shubham Banubakode
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नागपूर : रामरक्षा म्हणणे जरी तुमचे काम असले तरी रामरक्षा करणे हे आमच काम आहे, आम्ही रामरक्षक आहोत. मनात भाव नाही आणि रामरक्षा म्हणत आहात, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.

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Uddhav Thackeray