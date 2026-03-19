Balvijayji Passes Away: सर्वोदयाचा निःशब्द शिल्पकार काळाच्या पडद्याआड! आचार्य विनोबा भावेंचे स्वीय साहाय्यक बालविजयजींचे निधन; पडद्यामागचे शिल्पकार

पवनार (जि. वर्धा) : सर्वोदयाच्या विचारांनी आयुष्य घडवले, अहिंसेच्या मार्गाने समाजपरिवर्तनाची चळवळ उभी केली आणि शतकभर चालत राहिलेली पदयात्रा अखेर थांबली... आचार्य विनोबा भावे यांचे निकट सहकारी, स्वीय साहाय्यक आणि भूदान चळवळीचे समर्पित कार्यकर्ते बाळाभाई ऊर्फ आचार्य बालविजय (मनोहर टेंभेकर) यांचे वयाच्या शंभरीत पवनार येथे ब्रह्मविद्या मंदिर येथे बुधवारी (ता. १८) दुपारी निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने सर्वोदय चळवळीतील एक जिवंत दुवा हरपला आहे. त्यांच्या पार्थिवावर पवनार आश्रमातील मुद्रणालय परिसरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .भंडारा येथे २६ फेब्रुवारी १९२६ रोजी जन्मलेल्या बालविजयजींचे बालपण सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित वातावरणात गेले. त्यांचे वडील माधवराव टेंभेकर हे नामांकित वकील होते. बनारस हिंदू विद्यापीठातून भूगर्भशास्त्र विषयात एम.एस्सी.मध्ये त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले होते. १९५३ साली बिहारमध्ये सुरू असलेल्या भूदान पदयात्रेदरम्यान त्यांची आचार्य विनोबा भावे यांच्याशी झालेली भेट त्यांच्या आयुष्यातील निर्णायक टप्पा ठरली. त्या पदयात्रेत त्यांनी केवळ एक कार्यकर्ता म्हणून नव्हे, तर एक साधक म्हणून स्वतःला झोकून दिले. विनोबांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन त्यांनी आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकारले आणि स्वतःचे संपूर्ण जीवन सर्वोदय चळवळीस अर्पण केले. विनोबांनी प्रेमाने त्यांचे नामकरण बालविजय असे केले..पुढे ते आचार्य विनोबा भावे यांचे स्वीय साहाय्यक झाले आणि विनोबांच्या दैनंदिन कामकाजापासून ते चळवळीच्या नियोजनापर्यंत सर्व जबाबदाऱ्या अत्यंत निष्ठेने सांभाळल्या. पत्रव्यवहार, प्रवासाचे नियोजन, कार्यकर्त्यांशी समन्वय, विचारांचे संप्रेषण या सर्व क्षेत्रांत त्यांनी पडद्यामागे राहून मोठे योगदान दिले. भूदान, ग्रामदान आणि संपत्तीदान या चळवळींसह सर्वोदय पत्र, शांतीसेना, आचार्यकुल, खादी मिशन आणि गो-रक्षा सत्याग्रह या विविध उपक्रमांमध्ये त्यांनी सातत्याने कार्य केले. .मध्यप्रदेश शासनाच्या महात्मा गांधी पुरस्काराने, तसेच महाप्राण अहिंसा प्रशिक्षण पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले आहे. त्यांनी सर्व पुरस्कारांची रक्कम विविध सामाजिक संस्थांना अर्पण केली. पवनार येथील ब्रह्म विद्या मंदिर हेच त्यांच्या कार्याचे आणि साधनेचे केंद्र राहिले. त्यांच्या जाण्याने खादी जगताची आणि व्यापक सर्वोदय चळवळीची मोठी हानी झाली असल्याची शोकसंवेदना ब्रह्म विद्या मंदिर, पवनार आणि खादी मिशन सेवा ट्रस्टच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे..पडद्यामागचे शिल्पकारचार्य बालविजयजी हे सर्वोदय चळवळीचे 'पडद्यामागचे शिल्पकार' म्हणून ओळखले जायचे. चळवळीचे नियोजन, कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करणे, गावागावांत संवाद साधणे आणि तणावाच्या प्रसंगी मध्यस्थी करणे ही त्यांची ख्याती. त्यांनी अनेक तरुणांना प्रत्यक्ष पदयात्रेत सहभागी करून घेत प्रशिक्षण दिले. त्यांचा विश्वास होता की परिवर्तन हे आदेशाने नव्हे, तर संवाद आणि आचरणातून घडते. म्हणूनच त्यांनी कधीही पद किंवा प्रसिद्धीची अपेक्षा न ठेवता शांतपणे काम केले. त्यांची कार्यपद्धती आजही सर्वोदय कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक ठरते.