गोंदिया,: पतीचे वर्षा तुरकर हिच्याशी असलेले प्रेमसंबंध सहन न झाल्याने नीतेश अग्रवाल यांची पत्नी मोना (वय ४१, रा. गोंदिया) हिने तब्बल १३ लाख रुपयांची सुपारी देऊन वर्षा तुरकर हिची हत्या घडवून आणली. या प्रकरणी मुख्य सूत्रधार मोना अग्रवाल हिच्यासह चौघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. .बोंडरानी (ता. गोंदिया) येथील जंगल परिसरात वर्षा तुरकर (वय ३५, रा. धानोरी, पुणे) हिची निर्घृण हत्या झाली होती. वर्षा ही दिवाळीच्या सुट्टीत आपल्या माहेरी (किन्ही, ता. खैरलांजी, जि. बालाघाट) आली होती. १४ नोव्हेंबर रोजी ती गोंदिया येथील तिचा मित्र नीतेश अग्रवाल याच्यासोबत कारने तिरोडा येथे गेली होती. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास परत येत असताना दोघे बोंडरानी येथील शिवमंदिराजवळील जंगलात थांबले होते. याच संधीचा फायदा घेत दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी वर्षा हिच्या पोटावर आणि पाठीवर चाकूने सपासप वार करून तिची हत्या केली. .या प्रकरणी दवनीवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुडे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा विशेष पथके तयार करण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळापासून तिरोडा, खैरलांजी, वाराशिवनी, बालाघाट ते गोंदिया दरम्यानचे २०० ते अडीचशे सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. यात तीन संशयित तरुण दुचाकीवरून नीतेश अग्रवाल यांच्या कारचा पाठलाग करताना दिसून आले. तसेच तांत्रिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली. नीतेश वापरत असलेली कार त्यांची पत्नी मोना हिच्या नावावर होती. मोना हिने कारमधील ‘टोयोटा आय-कनेक्ट’ या जीपीएस ॲपचा आयडी आणि पासवर्ड मारेकऱ्यांच्या मोबाइलमध्ये टाकून दिला होता. त्यामुळे आरोपींना कारचे अचूक ‘लाइव्ह लोकेशन’ मिळत होते. .पोलिसांनी संशयावरून संजयनगर (मुर्री) येथील इमरान करीम शेख (वय २६) याला ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखविला. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पतीच्या प्रेमसंबंधांना कंटाळून मोना अग्रवाल (वय ४१, रा. गोविंदपूर रोड, गोंदिया) हिने शेजारी राहणारा कुणाल श्यामलाल कुंभलकर (वय ३१) याच्या मदतीने हत्येचा कट रचला. कुणालने सराईत गुन्हेगार शाहरुख पठाण (वय ३३, रा. सिंधी कॉलनी, गोंदिया) याला १३ लाख रुपयांची सुपारी दिली. शाहरुखने ही जबाबदारी इमरान शेख, नलेन ऊर्फ नायलॉन शेख (वय २४) आणि क्रिश राऊत (वय १९) यांच्यावर सोपवली होती..अटकेतील आरोपींची नावेमोना नीतेश अग्रवाल (वय ४१, रा. गोविंदपूर रोड, गोंदिया), कुणाल कुंभलकर (वय ३१, रा. सिव्हिल लाइन, गोंदिया), शाहरुख खान फिरोज खान पठाण (वय ३३, रा. सिंधी काॅलनी, गोंदिया) आणि इमरान करीम शेख (वय २६, रा. संजयनगर मुर्री, ता. गोंदिया) अशी अटकेतील आरोपींची नावे असून, त्यांना दवनीवाडा पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. नलेन शेख आणि क्रिश राऊत हे दोन आरोपी फरार असून पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.आणखी आरोपी गळाला लागण्याची शक्यतावर्षा तुरकर हिच्या हत्याप्रकरणात आणखी खोलवर माहिती घेतली जाणार आहे. या प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी आहेत का? याचा तपास केला जात आहे. त्यामुळे आणखी काही आरोपी गळाला लागण्याची शक्यता पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.