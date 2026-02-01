Vidarbha Cricket: बाद फेरीतील प्रवेशापासून विदर्भ ११० धावा दूर; उत्तर प्रदेशने दिले २०० धावांचे लक्ष्य, मोखाडेचे नाबाद अर्धशतक!

नागपूर: यंदा रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेची बाद फेरी गाठण्यासाठी गतविजेत्या विदर्भाला उत्तर प्रदेशविरुद्ध आणखी ११० धावांची गरज असून त्यांचे सहा फलंदाज शिल्लक आहे. त्यामुळे या लढतीत दोन्ही संघाला समान संधी आहे. रविवारी सामन्याचा शेवटचा दिवस आहे. आता विदर्भाची मदार नाबाद अर्धशतक करणारा अमन मोखाडे आणि दानिश मालेवार यांच्यावर आहे. .Sunetra Pawar Deputy CM: धाराशिवची लेक ठरली पहिली उपमुख्यमंत्री; सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर नागरिकांच्या भावना.विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या लढतीत पहिल्या डावात दोन्ही संघांने २३७ धावा केल्या. त्यामुळे कोणत्याही संघाला आघाडी घेता आली नाही. तिसऱ्या दिवसापासून फिरकीला साथ देणाऱ्या या सामन्यात उत्तर प्रदेशने दुसऱ्या डावात २०० धावा करून विदर्भापुढे २०१ धावांचे आव्हान ठेवले. उत्तर प्रदेशला रोखून धरण्यात पार्थ रेखडेचे मोलाचे योगदान राहिले. त्याने तीन फलंदाज बाद केले. तसेच कर्णधार हर्ष दुबे व यश कदम यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला. त्यामुळे विदर्भाच्या फिरकीपटूंनी उत्तर प्रदेशचा निम्मा संघ गारद केला..सकाळी आर्यन जुयाल व आदित्य शर्मा ही उत्तर प्रदेशची नाबाद जोडी मैदानात उतरली. त्यावेळी ही जोडी विदर्भ संघाची डोकेदुखी ठरेल, असे वाटत होती. मात्र, यश ठाकूरने आर्यन जुयालला बाद करून ही जोडी फोडली. दोघांनी तिसऱ्या गड्यासाठी ६४ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर ध्रुव जुरेल व आदित्य शर्माने ३०, जुरेल व सिद्धार्थ यादवने २७ धावांची भागीदारी केल्याने उत्तर प्रदेशला दीडशे धावांचा पल्ला पार करता आला. शिवम शर्मा व करण चौधरी या जोडीने शेवटच्या गड्यासाठी २२ धावा जोडल्या. उत्तर प्रदेशने शेवटचे पाच फलंदाज ४३ धावांच्या मोबदल्यात गमाविले..आंध्र, झारखंड, विदर्भात चुरसगटात आंध्र प्रदेश २८ गुणांसह आघाडीवर असून त्यांच्याविरुद्ध खेळताना नागालँड संघ अजूनही ८५ धावांनी पिछाडीवर आहे. त्यामुळे या लढतीत आंध्रने विजय मिळविल्यास त्यांचा ३४ गुणांसह बाद फेरीतील प्रवेश निश्चित होईल. सध्या झारखंड आणि विदर्भाचे प्रत्येकी २५ गुण असून ते अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर आहे..झारखंडविरुद्धच्या सामन्यात सध्या ओडिशाकडे २२१ धावांची आघाडी असून त्यांचे दुसऱ्या डावात दोन फलंदाज शिल्लक आहेत. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी झारखंड संघ आक्रमक खेळ करून विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांनी विजय मिळविल्यास त्यांचे ३१ गुण होतील. त्यामुळे विदर्भाला विजय आवश्यकच आहे. कारण गटातून फक्त दोन संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतील..Australian Open Tennis: ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत रायबाकिनाने बाजी पलटवली; अंतिम सेटमध्ये ०-३ पिछाडीवरून विजेतेपद.संक्षिप्त धावफलकउत्तर प्रदेश पहिला डाव २३७, विदर्भ पहिला डाव २३७, उत्तर प्रदेश दुसरा डाव सर्वबाद २०० (आर्यन जुयाल ३६, आदित्य शर्मा ४४, ध्रुव जुरेल ४०, शिवम शर्मा नाबाद ३२, यश ठाकूर २-३५, नचिकेत भुते २-२८, हर्ष दुबे १-७५, पार्थ रेखडे ३-१९, यश कदम १-६), विदर्भ दुसरा डाव ३०.५ षटकांत ४ बाद ९१ (सत्यम भोयर १३, अमन मोखाडे खेळत आहे ५०, ६ चौकार, रोहित बिनकर ००, यश कदम १०, आर. समर्थ ११, शिवम शर्मा ३-१७, कार्तिक त्यागी १-१६)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.