Vidarbha Cold Wave: हिवाळा रंगात, थंडी जोरात; नागपूरचा पारा ८.२ अंशांवर, गोंदिया @ ८

Nagpur Temperature: विदर्भातील थंडीची लाट दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, रविवारी नागपूरचा पारा पुन्हा ८.२ अंशांपर्यंत घसरला, तर गोंदिया येथे सलग तिसऱ्या दिवशी विदर्भात नीचांकी तापमानाची नोंद झाली.
नागपूर : विदर्भातील थंडीची लाट दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, रविवारी नागपूरचा पारा पुन्हा ८.२ अंशांपर्यंत घसरला, तर गोंदिया येथे सलग तिसऱ्या दिवशी विदर्भात नीचांकी तापमानाची नोंद झाली. हवेतील प्रचंड गारठा लक्षात घेता सोमवारीही थंडीचा कडाका कायम राहणार आहे.

