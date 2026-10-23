Farmers Protest: शेतकऱ्यांसाठी विदर्भवाद्यांचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन; सरकारचा निषेध; कर्जमाफीसह एकरी ५० हजारांच्या अनुदानाची मागणी

नागपूर: दुष्काळासाठी जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचा आरोप करीत विदर्भ राज्य आंदोलन समिती (विराआंस) आणि शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले. आंदोलनातून जमा झालेली रक्कम निवासी जिल्हाधिकारी इंदिरा चौधरी यांच्याकडे सुपूर्द करून ती मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची विनंती आंदोलकांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदनही सादर करण्यात आले. यंदा अल्प पावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. .रब्बी हंगामातील पेरणी आणि सिंचनाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. विदर्भातील अमरावती विभागातील जिल्ह्यांसह वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळ आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी मर्यादेशिवाय एकरी ५० हजार रुपये अनुदान द्यावे, शेतीविषयक सर्व कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करावा, शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे नियमित करून जमिनीचे पट्टे द्यावेत,.तसेच वनहक्क कायद्यातील तीन पिढ्यांच्या अटीत सुधारणा करावी, सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या शेतकरी व शेतमजुरांच्या कुटुंबीयांनाही आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनात विराआंसचे उपाध्यक्ष अरुण केदार, युवा आघाडी प्रांताध्यक्ष मुकेश मासुरकर, सुनील चोखारे, श्रीकांत दौलतकार, संजय चौधरी, प्रशांत नखाते, नरेश निमजे, ज्योती खांडेकर, वसंतराव वैद्य, गुलाबराव धांडे, गिरीश तितरमारे, डॉ. झेलम कटोच, रवींद्र भामोडे, विजय मोंदेकर, सचिन लोणकर, नीलकंठराव अंभोरे, शोभा येवले, संगीता अंबारे, देवराव घोडे, नितीन गोधाने, निखिल मोहनकर, रत्नाकर जगताप, विठ्ठल मानेकर, भाऊराव नासरे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..पोलिस आंदोलकांत शाब्दीक चकमकआंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचताच पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून प्रवेश बंद केला. यावरून पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. संतप्त आंदोलकांनी सुमारे तासभर ठिय्या दिला. त्यामुळे कार्यालयात येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची कोंडी झाली. घोषणाबाजी करीत आंदोलकांनी शासनाच्या धोरणांचा निषेध नोंदविला. दिवाळीपूर्वी मागण्या मान्य करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.