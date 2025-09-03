नागपूर

Vidarbha Rain Alert : गणपती विसर्जनावर पावसाचं सावट? अमरावतीला ऑरेंज अलर्ट, तर विदर्भात मुसळधार पावसाचा इशारा!

Vidarbha Weather Update : Heavy Rain Forecast - गणपती विसर्जनावेळी पाऊस थांबणार? हवामान खात्याचा अंदाज
Vidarbha Rain Alert
Vidarbha Rain Alertesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नागपूर : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मध्य भारतात जोरदार पावसाची परिस्थिती तयार झालीये. काल (मंगळवार) विदर्भात पावसाने (Vidarbha Rain Alert) जोरदार हजेरी लावली. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी हवामान खात्याने ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला होता, त्यानुसार सोमवारी मध्यरात्रीनंतरच पावसाला सुरुवात झाली.

Loading content, please wait...
Amravati
rain
vidarbha
Weather Department
Orange
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com