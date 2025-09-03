Vidarbha Rain Alert : गणपती विसर्जनावर पावसाचं सावट? अमरावतीला ऑरेंज अलर्ट, तर विदर्भात मुसळधार पावसाचा इशारा!

नागपूर : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मध्य भारतात जोरदार पावसाची परिस्थिती तयार झालीये. काल (मंगळवार) विदर्भात पावसाने (Vidarbha Rain Alert) जोरदार हजेरी लावली. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी हवामान खात्याने ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला होता, त्यानुसार सोमवारी मध्यरात्रीनंतरच पावसाला सुरुवात झाली..चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ११५ मिमी पाऊस नोंदवला गेला, तर ब्रह्मपुरीत ८१ मिमी, भंडाऱ्यात ६८ मिमी आणि वाशीममध्ये ६६.६ मिमी पावसाची नोंद झाली. नागपुरात ३०.८ मिमी पाऊस झाला. दिवसभर हलक्या-फुलक्या सरी सुरूच राहिल्या..राज्यासाठी पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! IMD कडून 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी; कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात काय स्थिती?.पुढील दिवसांसाठी हवामानाचा अंदाजबुधवार : अमरावती जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट (Amravati Orange Alert), तर उर्वरित जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्टगुरुवार : संपूर्ण विदर्भात यलो अलर्टशुक्रवार : अमरावती, वाशीम आणि बुलढाणा येथे यलो अलर्ट; इतर जिल्ह्यांना कोणताही अलर्ट नाही.शनिवार (गणेश विसर्जन) : कोणत्याही जिल्ह्यासाठी हवामान अलर्ट नाही. त्यामुळे विसर्जनावेळी पावसाचा जोर कमी होण्याची दाट शक्यता आहे..पर्जन्यमानाची स्थितीदोन आठवड्यांपूर्वीपर्यंत विदर्भातील काही भागांत पावसाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर होते. अमरावती (३१%), अकोला (२८%) आणि वाशीम (२१%) जिल्ह्यांत पर्जन्यमान कमी होते. परंतु, गेल्या पंधरा दिवसांत झालेल्या पावसामुळे परिस्थितीत मोठी सुधारणा झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.